Sport Kort: Koersen op Mallorca uitgesteld vanwege corona

Wielersport: Koersen op Mallorca uitgesteld vanwege corona

11.02 uur: Voor het wielerpeloton wordt het zoeken naar wedstrijden in voorbereiding op het komende seizoen. De Challenge Mallorca, een serie van vier wedstrijden die eind januari op het Spaanse eiland zou worden verreden, is vanwege de coronacrisis uitgesteld. De organisatie hoopt bij de internationale wielrenunie UCI een plek op de kalender in mei te krijgen.

Onder meer de ploegen Ineos en UAE Team Emirates hadden zich aangemeld voor de wedstrijden die worden verreden onder de namen Trofeo Calvià, Trofeo Serra de Tramuntana, Trofeo Port d'Andratx en Trofeo Palma. De organisatie, die meldt dat de gezondheidscrisis op Mallorca koersen op dit moment onmogelijk maakt, mikt op de periode van 13 tot en met 16 mei.

Basketbal: Stephen Curry schiet met scherp laat Warriors winnen

08.59 uur: Met 38 punten was basketballer Stephen Curry weer de man waar het om draait bij Golden State Warriors. De ploeg was in San Francisco te sterk voor Los Angeles Clippers dat twee dagen eerder de Warriors nog wel had verslagen. Toen bleef Curry op 13 punten steken. Na een achterstand van 22 punten was de winst ditmaal wel voor de thuisploeg: 115-105.

„We zijn een jong team en moeten onze draai nog zien te vinden”, zei Curry. „Maar op deze manier winnen geeft vertrouwen. Hoe ver we ook achter staan, we zijn in staat om terug te vechten.”

Met onder meer negen driepunters liet Curry zien dat zijn 13 punten slechts van afgelopen woensdag een incident waren. Bij de Clippers kwamen de meeste punten van Paul George: 25.

Los Angeles Lakers nam de leiding in de Western Conference over van Phoenix Suns. De ploeg van LeBron James, goed voor 28 punten, versloeg Chicago Bulls nipt: 117-115. Zach LaVine was met 38 punten topschutter bij de gasten.

Phoenix Suns liep in Detroit tegen de derde nederlaag van het seizoen aan. De Pistons knokten zich terug in de wedstrijd na een achterstand van 23 punten halverwege. Na verlenging was de tweede zege van het seizoen voor de Pistons een feit: 110-105.

Tennis: Coronabesmetting hindert Amanda Anisimova

08.51 uur: De Amerikaanse tennisster Amanda Anisimova ziet haar voorbereiding op de Australian Open van volgende maand ernstig verstoord. Volgens Tennis Channel is de nummer 30 van de wereld besmet met het coronavirus. De 19-jarige Anisimova heeft het resultaat van de test nog niet bevestigd, maar ontbrak in ieder geval op het toernooi van Abu Dhabi dat woensdag begon. Op vrijdag postte ze op Instagram wel een hartekreet: „Ik wil tennissen.”

Anisimova behoort tot een groep aanstormend talent uit de Verenigde Staten met onder meer ook Sofia Kenin, de 22-jarige winnares van de Australian Open van vorig jaar, en de 16-jarige Coco Gauff. Anisimova won in april 2019 in Bogota haar eerste toernooi op het hoogste niveau en stond een half jaar later zelfs al op plaats 21 op de wereldranglijst.

De Australian Open, met drie weken uitgesteld vanwege de coronapandemie, begint op 8 februari.