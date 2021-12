Technisch directeur Joris Mathijsen (Willem II) onder vuur bij eigen supporters

De fans houden Mathijsen verantwoordelijk voor de zwakke resultaten na de beste seizoenstart in de Eredivisie ooit. Willem II verloor de laatste acht wedstrijden en staat net boven de degradatiestreep. Mathijsen kondigde al aan dat de club op zoek gaat naar een versterking voor elke linie. Bij Willem II zouden spits Kwasi Wriedt en buitenspeler Che Nunnely, waarvoor belangstelling bestaat, eventueel kunnen vertrekken.

Mathijsen heeft toegezegd op zeer korte termijn met de verontruste fans rond de tafel te willen gaan zitten. In de open brief benadrukken ze dat het al de derde keer is dat ze zich met het technisch beleid moeten inlaten. Een actie van de supporters leidde bij Willem II tot het vertrek van Erwin van de Looi, de huidige bondscoach van Jong Oranje. De technische leiding van Willem II steunde hem tot het laatste moment.

Drie voor twaalf

Vorig seizoen vertrok Adrie Koster, ook mede onder druk van de actie van supporters. Willem II gaf Zeljko Petrovic een contract tot het einde van het seizoen. Die hield Willem II in de Eredivisie, maar bereikte in de onderhandelingen om hoofdtrainer te blijven geen akkoord.

De supporters constateren dat ze voor de derde keer moeten ingrijpen om Willem II in de Eredivisie te houden en dat het drie voor twaalf is nu de club na tweede te hebben gestaan in de Eredivisie de degradatiestreep nadert. Trainer Fred Grim treft volgens de fans geen blaam. Het is de spelersselectie die nieuwe impulsen behoeft. Dat is door Mathijsen onderschreven. Dat zal hij in het gesprek met de fans uit de doeken doen.