Feyenoord zonder Luis Sinisterra: ’Al landen in De Kuip weleens spelers met helikopter’

Slot kan tegen RKC niet beschikken over de Colombiaan Luis Sinisterra, die laat terugkeert uit Zuid-Amerika. „Er landen hier in De Kuip weleens spelers met een helikopter, maar zelfs dat gaat niet helpen”, zei Slot gekscherend.

De trainer van Feyenoord kan tegen de Waalwijkers eindelijk beschikken over Reiss Nelson, die wordt gehuurd van Arsenal. „Dat is nu wel reëel, ja”, zei Slot over een mogelijk debuut van de Engelse aanvaller.

„Dat was het de vorige keer nog niet echt. Toen had hij echt nog maar heel weinig trainingen meegemaakt, laat staan serieuze trainingen meegedraaid. Hij heeft nu, in de afgelopen twee weken, wel een aantal echte trainingen meegedaan. En met echt bedoel ik dat een training langer dan een half uur of drie kwartier duurt en er ook wat intensiteit in zit. Het begin is er voor hem.”

Verdediger Marcos Senesi is weer hersteld en aangesloten bij de selectie.

Dessers mocht dit seizoen vier keer invallen in de competitie. Hij scoorde in twee van die duels.