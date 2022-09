Uruguayaan Ronald Araújo dreigt WK te missen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Uruguay moet vrezen voor WK-deelname geblesseerde Araújo

18.54 uur: De kans is groot dat het nationale voetbalelftal van Uruguay op het WK in Qatar zonder Ronald Araújo speelt. De 23-jarige verdediger van FC Barcelona ondergaat deze week een operatie aan zijn rechterdijbeen. Een pees van een van zijn spieren is afgescheurd, meldt de Catalaanse club. Araújo vliegt naar het Finse Turku, waar een specialist hem gaat opereren.

Araújo liep de blessure vorige week op in de oefeninterland tussen Uruguay en Iran, die in het Oostenrijkse Sankt Pölten werd gespeeld. Hij viel al na enkele minuten uit. Zijn club Barcelona meldt geen duur van de herstelperiode, maar de speler is volgens Spaanse media wekenlang uitgeschakeld en mist zeker de nodige wedstrijden in de Spaanse competitie en de Champions League. Het is zeer de vraag of hij op tijd fit is voor het WK, dat voor Uruguay op 24 november begint met een wedstrijd tegen Zuid-Korea.

Wereldrecordhoudster Kosgei mist marathon van Londen

18.54 uur: Atlete Brigid Kosgei, houdster van het wereldrecord op de marathon, heeft zich teruggetrokken voor de marathon in Londen van komende zondag. De Keniaanse, tweevoudig winnares van de hardloopklassieker in de Engelse hoofdstad, heeft te veel last van een blessure.

„De afgelopen maand worstel ik met mijn rechterhamstring. Mijn trainingen verliepen heel wisselvallig en ik ben momenteel niet in de topconditie die ik wil zijn”, aldus de 28-jarige Kosgei, die in oktober 2019 het wereldrecord op de 42,195 kilometer op 2.14.04 zette in de marathon van Chicago.

Voor de vrouwenrace in Londen blijven de Keniaanse atletes Joyciline Jepkosgei en Judith Korir over als de blikvangers. Jepkosgei is de titelverdediger, Korir won in april de marathon van Parijs en veroverde in juli zilver op de marathon bij de WK in Eugene.

Bij de mannen zijn de Ethiopiërs Sisay Lemma en Kenenisa Bekele de grote namen. Ook de Britse hardloopheld Mo Farah komt aan de start.

Heracles vier wedstrijden zonder Ouahim na rode kaart

14.49 uur: Heracles Almelo moet het de komende vier wedstrijden doen zonder aanvallende middenvelder Anas Ouahim. De Duitser heeft een zware schorsing gekregen voor zijn rode kaart vrijdag in de competitiewedstrijd tegen Helmond Sport. Ouahim, die dit seizoen drie doelpunten maakte in de Keuken Kampioen Divisie, werd al na een kwartier van het veld gestuurd voor een overtreding aan de zijkant van het veld.

Omdat de 25-jarige Duitser nog een voorwaardelijke wedstrijd schorsing had openstaan vanwege zijn rode kaart eind vorig seizoen tegen FC Twente, kwam zijn straf uit op vier duels. Trainer John Lammers kan tegen FC Den Bosch, De Graafschap, PEC Zwolle en in het bekerduel met Roda JC geen beroep doen op de nummer 10.

Heracles speelde tegen Helmond Sport weliswaar 75 minuten met tien man, maar won wel met 2-0. De Almeloërs kwamen daardoor op gelijke hoogte met koploper PEC Zwolle.

Valverde sluit carrière af in Ronde van Lombardije

13.31 uur: Alejandro Valverde sluit zijn carrière op 8 oktober af in de Ronde van Lombardije. De 42-jarige Spanjaard stopt dan na 21 seizoenen als prof met wielrennen, meldt zijn ploeg Movistar.

Valverde had al eerder aangegeven dat dit zijn laatste seizoen is. De wielrenner debuteerde in het profwielrennen bij Kelme in 2002. Sinds 2011 is hij verbonden aan Movistar, de opvolger van Caisse d’Epargne.

De Spanjaard werd in 2018 wereldkampioen, na eerder twee keer tweede en vier keer derde te zijn geworden. Valverde won in 2009 de Ronde van Spanje en eindigde daarnaast meerdere keren op het podium. Hij werd ook derde in de Giro d’Italia en de Tour de France. Valverde boekte 133 overwinningen, waaronder vier keer Luik-Bastenaken-Luik en vijf keer de Waalse Pijl. Hij won ook vier etappes in de Tour de France en twaalf in de Vuelta. Van 2010 tot en met 2011 zat Valverde een schorsing uit vanwege zijn aandeel in het dopingschandaal ’Operacion Puerto’.

Valverde komt voorafgaand aan de Ronde van Lombardije, waarin hij drie keer tweede werd, nog in actie in drie andere eendaagse wedstrijden in Italië: de Coppa Agostoni op 29 september, de Ronde van Emilië op 1 oktober en de Tre Valli Varesine op 4 oktober.

Boer volgt Van der Plas op als directeur gymnastiekunie KNGU

11:00 uur Remco Boer wordt de nieuwe algemeen directeur van gymnastiekunie KNGU. Hij volgt per 1 december Marieke van der Plas op, die dit voorjaar vertrok naar kenniscentrum Rutgers. Van der Plas is eerder vervangen door Ton Leeggangers die actief is als interim-directeur.

Boer was van januari 2016 tot september 2017 directeur van het Kenniscentrum Sport Nederland en daarvoor meer dan tien jaar de topman van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Verder was hij ook nog bestuurslid bij het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV). Hij is nu nog gemeentesecretaris in de gemeente Wijchen en directeur van de Werkorganisatie DrutenWijchen.

De nieuwe directeur kijkt uit naar zijn functie bij de turnbond. „De gymsport, met al haar disciplines, is een sterk merk en diepgeworteld in de Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd heeft de bond, met al haar betrokken leden, een zware periode achter de rug. Ik kijk er enorm naar uit om vanuit positiviteit, veerkracht en vertrouwen samen te bouwen aan deze fantastische sport.”

Van der Plas kondigde afgelopen maart haar vertrek aan na een roerige periode waarin de Nederlandse turnsport te maken kreeg met een omvangrijke zaak rond grensoverschrijdend gedrag. De KNGU gaf opdracht tot een diepgaand onderzoek en schakelde ook het Instituut Sportrechtspraak in. De gymnastiekunie vond in mei in Jeroen van Leeuwen een nieuwe technisch directeur. Hij volgde de opgestapte Mark Meijer op.

Amerikaanse golfers opnieuw sterkste in Presidents Cup

10:15 uur De golfers van de Verenigde Staten hebben de veertiende editie van de Presidents Cup gewonnen. Op de Quail Hollow golfbaan in het Amerikaanse Charlotte klopten de Amerikanen het wereldteam zonder Europeanen met 17.5-12.5. Het is de negende keer op rij dat de Amerikanen winnen en de twaalfde keer in totaal.

De Amerikanen, onder leiding van kapitein Davis Love III, namen vanaf de eerste dag de leiding en stonden die ook niet meer af. Xander Schauffele zorgde voor het beslissende punt voor de VS.

Bij beide teams ontbraken golfers die zich hebben aangesloten bij de nieuwe omstreden LIV Golf Series. Bij het wereldteam deden golfers als Cameron Smith uit Australië en de Chileen Joaquin Niemann niet mee. Bij de Amerikanen ontbrak om dezelfde reden voormalig nummer 1 van de wereld Dustin Johnson.

Na zilver ook goud voor Laura Smulders bij wereldbeker BMX Bogotá

07:00 uur BMX’ster Laura Smulders heeft bij de wereldbekerwedstrijden in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá zilver en goud gepakt. Smulders (28) eindigde zaterdag achter de Britse olympisch kampioene Bethany Shriever als tweede in de finale, zondag kwam ze als eerste over de finish. De Nederlandse nam direct na de start de leiding en gaf die niet meer uit handen.

Smulders won eind mei al twee wereldbekerwedstrijden in Glasgow. Enkele weken later eindigde ze bij de Nederlandse World Cup op Papendal twee keer als tweede achter Zoé Claessens uit Zwitserland. In Colombia verstevigde Smulders haar leidende positie in het wereldbekerklassement door tweede en eerste te worden.

Haar zus Merel, die in juli bij de WK in Nantes net als vorig jaar op de Spelen van Tokio brons veroverde, eindigde zaterdag als vijfde in de finale. Een dag later wist Manon Veenstra samen met de oudste van de zussen Smulders door te dringen tot de finale. Veenstra werd daarin zesde.

Bij de mannen zegevierde olympisch kampioen Niek Kimmann zaterdag in Bogotá. Een dag later werd hij uitgeschakeld in de halve finales. De zege ging naar de Amerikaan Cameron Wood.