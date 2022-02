Peperdure Club Brugge-speler nog niet inzetbaar voor AZ in topper tegen PSV

De 22-jarige Sowah werd afgelopen maandag op deadline day door AZ gehuurd van Club Brugge, waar de fijnbesnaarde aanvaller nog niet heeft kunnen overtuigen. De West-Afrikaan werd afgelopen zomer voor 9 miljoen euro overgenomen van Leicester City, waardoor Sowah zich de duurste speler uit de geschiedenis van Club Brugge mag noemen.

De blessure van rechtsback Witry is een aderlating voor de ploeg van Pascal Jansen. De trainer van AZ zal daardoor genoodzaakt zijn de polivallente Yukinari Sugawara, zo goed op dreef als rechtsbuiten, terug naar zijn oude ’stekkie’ in de defensie te halen.

Afrika Cup

Voor de vacante positie rechts voorin heeft Jansen de keuze uit Hakon Evjen en Zakaria Aboukhlal. Evjen speelde de afgelopen twee wedstrijden met FC Twente en SC Cambuur naar aller tevredenheid als rechtsbuiten. De Marokkaanse international Aboukhlal keerde deze week terug van de Afrika Cup en is sinds donderdag weer in training bij AZ.

Hoewel AZ dit seizoen op eigen veld met 3-0 verloor van PSV, kijkt het met veel plezier terug op de afgelopen twee edities van de topper in Brabant. Afgelopen seizoen werd PSV met 3-1 verslagen, het seizoen ervoor zelfs met 4-0.

Roger Schmidt

Of PSV tegen AZ nadeel zal ondervinden van het nieuws dat Roger Schmidt Eindhoven aan het einde van het seizoen de rug toekeert? Pascal Jansen, desgevraagd: „Het zal altijd invloed hebben. Hoeveel? Daar durf ik geen uitspraak over doen. Want ik zit niet in die kleedkamer en ik werk niet met die jongens.”

Nogmaals: „Ik denk wel dat het impact zal hebben”, vervolgt Jansen. „Maar ook dat soort dingen, en dat heb ik al vaker gezegd, worden op het veld uitgevochten. PSV is groter dan de trainer. Ik ga ervanuit dat PSV in deze een goede tweede helft wil spelen.”

Belletje

Of Jansen verrast was door het nieuws? „Ja. In die zin, dat ik in de veronderstelling was dat PSV en Schmidt meerdere jaren met elkaar aan de slag wilden gaan en dat ze er een langdurig project van wilden maken. De conclusie na twee jaar is echter dat de trainer andere ideeën heeft. Ja, dan scheiden de wegen weer.” Of Jansen, die bij PSV al meerdere functies bekleedde, al een belletje heeft gekregen uit het Brabantse? „Nee, daar begonnen ze hier net ook al over. Maar nogmaals, ik ben niet gebeld.”

