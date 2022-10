Sport kort: Djokovic finalist in Israël

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Djokovic bereikt finale bij rentree in Tel Aviv

21.20 uur: Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Tel Aviv. De 35-jarige Serviër, als eerste geplaatst op het toernooi in Israël, won in de halve finale in twee sets van de Rus Roman Safioellin: 6-1 7-6 (3).

Voor Djokovic is het het eerste toernooi op de ATP Tour sinds hij het grandslamtoernooi van Wimbledon won in juli. Djokovic miste daarna veel toernooien in Noord-Amerika, waaronder de US Open, omdat hij zich niet heeft laten inenten tegen het coronavirus. Daardoor kon hij niet naar de Verenigde Staten en Canada reizen.

Djokovic, die is afgezakt naar de zevende plek op de wereldranglijst, treft in de finale de winnaar van de partij tussen de Fransman Constant Lestienne en de als tweede geplaatste Kroaat Marin Cilic.

De finale van het toernooi van Sofia gaat tussen de Deen Holger Rune en de Zwitser Marc-Andrea Hüsler. De Zwitserse nummer 95 van de wereld verraste de als vierde geplaatste Italiaan Lorenzo Musetti in twee sets: 7-6 (5) 7-5. Rune knokte zich terug tegen Jannik Sinner. De als eerste geplaatste Italiaan moest in de derde set na een val opgeven. Het stond toen 5-7 6-4 5-2 voor Rune.

Beachvolleybalsters Stam en Schoon naar finale in Parijs

20.56 uur: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben de finale bereikt op het Elite 16-toernooi van Parijs. Het Nederlandse koppel was zaterdagavond te sterk voor de Amerikaanse Betsi Flint en Kelly Chen, de winnaars van het Elite 16-toernooi van Hamburg. De setstanden waren 21-17 en 21-17.

Eerder op de dag hadden Stam en Schoon, op de EK in augustus goed voor brons, in de kwartfinales gewonnen van de Zwitserse Esmée Böbner en Zoé Vergé-Dépré. Ook dat gebeurde in twee sets. De finale is zondag om 14.45 uur.

Thorsdottir wint eerste WK-kwalificatie

20.12 uur: Eythora Thorsdottir heeft in Rotterdam de eerste kwalificatiewedstrijd voor de WK turnen gewonnen. Thorsdottir kwam na een sterke meerkamp tot 53,933 punten en voldeed daarmee tevens aan de gestelde WK-richtscore van 52,500. Ook op de onderdelen balk (13,633) en vloer (13,833) voldeed ze aan de richtscores die vast waren gesteld op 13,500 en 13,400.

Thorsdottir turnde in Rotterdam voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio weer een volledige meerkamp. De 24-jarige turnster besloot begin dit jaar na een lange pauze om haar loopbaan voort te zetten en maakte haar comeback tijdens de NK in juni. Dat deed ze destijds op balk en vloer.

Nederlands meerkampkampioene Naomi Visser eindigde met 52,083 punten op de tweede plaats in de meerkamp. Visser werd in Rotterdam voor het eerst sinds de zomer van 2021 begeleid door Vincent Wevers. De 21-jarige turnster verkaste na de EK van Topsport Noord naar de Top Turnacademie Achterhoek, waar Wevers een nieuwe ploeg startte. Wevers werd begin mei vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag door het Instituut Sportrechtspraak (ISR), maar zowel de turnbond als de aanklager van het ISR ging tegen die uitspraak in beroep. De juridische zaak loopt daarom nog door. Wevers mag Visser daarom alleen op nationale toernooien begeleiden.

EK-gangers Sanna Veerman en Shade van Oorschot eindigden respectievelijk als derde (51,033) en vierde (48,417). Veerman zette met 14,033 punten de hoogste dagscore neer aan brug. Tisha Volleman kwam door een blessure in actie op drie toestellen.

De drie meerkampsters met het beste gemiddelde resultaat uit de twee wedstrijden verdienen volgens de kwalificatieprocedure direct een ticket voor de WK. De andere posities worden ingevuld op basis van aanwijsplekken. Er mogen vijf turnsters en een reserve naar de WK. Op 15 oktober vindt de tweede kwalificatiewedstrijd plaats.

De WK turnen zijn van 29 oktober tot en met 6 november in het Britse Liverpool. Doelstelling van de Nederlandse turnsters is het behalen van een plek bij de beste twaalf landenteams

Bayern-spelers Kimmich en Müller testen positief op coronavirus

19:22 uur Joshua Kimmich en Thomas Müller van Bayern München hebben positief getest op het coronavirus. De twee spelers missen daardoor zeer waarschijnlijk dinsdag de wedstrijd in de Champions League tegen Viktoria Plzen en mogelijk ook de topper in de Bundesliga tegen Borussia Dortmund volgende week zaterdag.

"De twee spelers hebben geen symptomen, voelen zich goed en zitten momenteel thuis in isolatie", meldt de club. Kimmich en Müller lieten zaterdag een positieve coronatest zien. Ze kwamen beiden de avond ervoor in actie in het met 4-0 gewonnen duel met Bayer Leverkusen.

Doelman Manuel Neuer en Leon Goretzka van Bayern waren eerder al besmet met corona. Zij keerden terug in de ploeg voor het duel met Leverkusen.

Mas soleert naar zege in Ronde van Emilië

17.08 uur: De Spanjaard Enric Mas heeft de Ronde van Emilië gewonnen. De renner van Movistar, drie weken geleden als tweede geëindigd in de Vuelta, reed in de slotfase weg bij een groep favorieten. Kort na Mas bereikte de Sloveen Tadej Pogacar als tweede de finish. De Italiaan Domenico Pozzovivo werd derde.

Voor de 27-jarige Mas was het pas zijn zesde zege als wielerprof en de eerste van dit jaar.

Voormalig remmer Huis in ’t Veld nieuwe piloot bobsleeërs

15:00 uur Met oud-remmer Stephan Huis in ’t Veld als nieuwe piloot gaan de Nederlandse bobsleeërs de komende winter in. Huis in ’t Veld volgt Ivo de Bruin op die na de Olympische Spelen van Beijing na ruim twaalf jaar stopte als stuurman van de Nederlandse bobsleeërs.

Janko en Jelen Franjic zullen fungeren als remmers. Met een groot aantal nieuwe atleten gaat het team het nieuwe seizoen in. Dat zal vooral bestaan uit trainingskampen en wedstrijden in de Europa Cup.

Bezecchi in Thailand voor het eerst op poleposition in MotoGP

11.35 uur: Marco Bezecchi heeft voor het eerst poleposition gepakt in de MotoGP. De Italiaan was op zijn Ducati de snelste in de kwalificaties voor de Grote Prijs van Thailand op het circuit van Buriram. Hij klokte een circuitrecord van 1.29,671 en was een fractie sneller dan de Spanjaard Jorge Martin (Ducati).

De Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati) noteerde de derde tijd en de Fransman Fabio Quartararo (Yamaha), de leider in het kampioenschap, zette de vierde tijd neer. Hij start zondag vanaf de tweede startrij in de zeventiende race van dit jaar.

Quartararo heeft in de titelstrijd 18 punten voorsprong op Bagnaia.

De 23-jarige Bezecchi is aan zijn eerste jaar bezig in de MotoGP. Hij rijdt voor het VR46 Racing Team, dat in handen is van de Italiaanse racelegende Valentino Rossi. Zijn beste klassering dit jaar was de tweede plaats in de TT van Assen.

In de Moto2 start de Thai Somkiat Chantra van poleposition. Bo Bendsneyder vertrekt vanaf de dertiende positie en Zonta van den Goorbergh vanaf de 24e plek.

Elfde wereldtitel Amerikaanse basketbalsters

10.32 uur: De Amerikaanse basketbalsters zijn voor de elfde keer wereldkampioen geworden. De ploeg won in Sydney in de finale met 83-61 van China. Het was de vierde titel op rij voor het team. A’ja Wilson was topschutter bij de kampioensploeg met 19 punten.

China ging tot halverwege de wedstrijd redelijk gelijk op met de Verenigde Staten, maar in het derde kwart liep de grote toernooifavoriet uit naar een voorsprong van 21 punten en gaf die niet meer uit handen.

Assistent Van der Weerden per direct naar Vitesse

09.43 uur: De nieuwe hoofdtrainer van Vitesse, Phillip Cocu, krijgt naast Marink Reedijk ook Chris van der Weerden als assistent-coach aan zijn zijde. De 49-jarige Gelderlander komt per direct over van ADO Den Haag en tekent, zoals Cocu dat eerder deze week al deed, een contract tot medio 2024 in Arnhem.

Technisch directeur Benjamin Schmedes: „Bij de aanstelling en presentatie van Phillip maakten we al kenbaar dat we nog op zoek waren naar een nieuwe assistent-trainer. Het was geen geheim dat het vizier daarbij gericht was op Chris. We zijn zeer tevreden dat zijn komst nu is afgerond. Chris is niet alleen een goede bekende van Phillip, maar is met zijn expertise, kwaliteiten en persoonlijkheid ook complementair aan de rest van de technische staf.”

Van der Weerden neemt zaterdagavond meteen plaats op de bank bij Vitesse, dat dan om 21.00 uur aftrapt bij FC Twente.