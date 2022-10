Sport kort: Voormalig remmer Huis in ’t Veld nieuwe piloot bobsleeërs

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Voormalig remmer Huis in ’t Veld nieuwe piloot bobsleeërs

15:00 uur Met oud-remmer Stephan Huis in ’t Veld als nieuwe piloot gaan de Nederlandse bobsleeërs de komende winter in. Huis in ’t Veld volgt Ivo de Bruin op die na de Olympische Spelen van Beijing na ruim twaalf jaar stopte als stuurman van de Nederlandse bobsleeërs.

Janko en Jelen Franjic zullen fungeren als remmers. Met een groot aantal nieuwe atleten gaat het team het nieuwe seizoen in. Dat zal vooral bestaan uit trainingskampen en wedstrijden in de Europa Cup.

Bezecchi in Thailand voor het eerst op poleposition in MotoGP

11.35 uur: Marco Bezecchi heeft voor het eerst poleposition gepakt in de MotoGP. De Italiaan was op zijn Ducati de snelste in de kwalificaties voor de Grote Prijs van Thailand op het circuit van Buriram. Hij klokte een circuitrecord van 1.29,671 en was een fractie sneller dan de Spanjaard Jorge Martin (Ducati).

De Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati) noteerde de derde tijd en de Fransman Fabio Quartararo (Yamaha), de leider in het kampioenschap, zette de vierde tijd neer. Hij start zondag vanaf de tweede startrij in de zeventiende race van dit jaar.

Quartararo heeft in de titelstrijd 18 punten voorsprong op Bagnaia.

De 23-jarige Bezecchi is aan zijn eerste jaar bezig in de MotoGP. Hij rijdt voor het VR46 Racing Team, dat in handen is van de Italiaanse racelegende Valentino Rossi. Zijn beste klassering dit jaar was de tweede plaats in de TT van Assen.

In de Moto2 start de Thai Somkiat Chantra van poleposition. Bo Bendsneyder vertrekt vanaf de dertiende positie en Zonta van den Goorbergh vanaf de 24e plek.

Elfde wereldtitel Amerikaanse basketbalsters

10.32 uur: De Amerikaanse basketbalsters zijn voor de elfde keer wereldkampioen geworden. De ploeg won in Sydney in de finale met 83-61 van China. Het was de vierde titel op rij voor het team. A’ja Wilson was topschutter bij de kampioensploeg met 19 punten.

China ging tot halverwege de wedstrijd redelijk gelijk op met de Verenigde Staten, maar in het derde kwart liep de grote toernooifavoriet uit naar een voorsprong van 21 punten en gaf die niet meer uit handen.

Assistent Van der Weerden per direct naar Vitesse

09.43 uur: De nieuwe hoofdtrainer van Vitesse, Phillip Cocu, krijgt naast Marink Reedijk ook Chris van der Weerden als assistent-coach aan zijn zijde. De 49-jarige Gelderlander komt per direct over van ADO Den Haag en tekent, zoals Cocu dat eerder deze week al deed, een contract tot medio 2024 in Arnhem.

Technisch directeur Benjamin Schmedes: „Bij de aanstelling en presentatie van Phillip maakten we al kenbaar dat we nog op zoek waren naar een nieuwe assistent-trainer. Het was geen geheim dat het vizier daarbij gericht was op Chris. We zijn zeer tevreden dat zijn komst nu is afgerond. Chris is niet alleen een goede bekende van Phillip, maar is met zijn expertise, kwaliteiten en persoonlijkheid ook complementair aan de rest van de technische staf.”

Van der Weerden neemt zaterdagavond meteen plaats op de bank bij Vitesse, dat dan om 21.00 uur aftrapt bij FC Twente.