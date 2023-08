KNVB-directeur Marianne van Leeuwen ziet topvoetbal terugkeren in Zeist: ’Er lopen heel veel extra interlands rond’

ZEIST - Voor directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen van de KNVB is het voetbalseizoen begonnen met Feyenoord-PSV om de Johan Cruijff Schaal. Donderdag deed ze in De Telegraaf uit de doeken dat de Roadmap Gastvrij en Veilig Voetbal moet leiden tot het verbannen van uitwassen op de tribunes en op het veld. Voor Van Leeuwen hét grote dossier in Zeist. Maar er spelen meer actualiteiten bij de KNVB en in de voetbalwereld.

Marianne van Leeuwen: „De KNVB is nu een organisatie zoals ik die graag zie.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN