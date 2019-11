Opvallend: Inter-trainer Conte geeft spelers seksadvies

Het is een opvallende passage uit een interview dat Conte heeft gegeven aan de Franse sportkrant L’Equipe. Wanneer de journalist opwerpt dat Conte een maniak is als het op details aankomt, raken zowel Conte als de journalist op dreef. „Ik hou ervan dat spelers de wedstrijd al in hun hoofd beleven voor de aftrap, dat ze alles al gevisualiseerd hebben, zowel offensief als defensief. Alleen zo kunnen ze klaar zijn voor een wedstrijd. Als het uw overtuiging is dat alle coaches zo zijn, dan laat ik u bij uw overtuiging.”

De journalist meent te weten dat Conte zijn spelers ook seksadvies geeft, onder andere over de positie tijdens het vrijen.

Conte: „Ik ben ook speler geweest. Tijdens de competitie is het best dat het seksuele contact eerder van korte duur is. Je moet zo min mogelijk inspanningen leveren, mijn speler ligt dus het liefst onderop. En hij doet het bij voorkeur met zijn eigen vrouw, omdat hij dan niet gedwongen wordt een uitzonderlijke prestatie te leveren. De eigen vrouw is minder veeleisend.”