Gewilde Gyrano Kerk cruciaal voor FC Utrecht

De grote vraag is of die treffer het laatste belangrijke wapenfeit van Kerk gaat zijn als speler van FC Utrecht. De transferwindow nadert zijn ontknoping en de dans om de aanvaller, die al enige tijd aan de gang is, zou deze week wel eens zijn climax kunnen beleven. FC Utrecht wenst een bedrag rond de 10 miljoen euro te ontvangen voor de pijlsnelle aanvaller, maar dat is nog niet op tafel gekomen.

Dat FC Utrecht-trainer John van den Brom besloot Kerk gewoon op te stellen was best gewaagd na al gedane miljoenenbiedingen. Een blessure zou een streep kunnen halen door een eventuele miljoenendeal. Aan de andere kant kan het in het spel van loven en bieden lonen om stoïcijns gebruik te blijven maken van een speler. Het contract van Kerk bij FC Utrecht loopt ook nog drie jaar door.

Angstgegner

Bovendien stonden er tegen RKC Waalwijk ook gewoon weer drie punten op het spel. De hekkensluiter van het vorige seizoen, die vanwege de coronacrisis niet hoefde te degraderen, liet FC Utrecht vorig seizoen twee keer struikelen. De zes punten die de Utrechters lieten liggen tegen RKC bleken dure te zijn, toen de competitie moest worden stilgelegd vanwege corona en de laatste Eredivisieklassering werd gebruikt als eindstand.

FC Utrecht heeft dit seizoen grote ambities, versterkte de selectie in de zomer met dure jongens als Eljero Elia en Mimoun Mahi. Vorige week beleefde de ploeg van Van den Brom echter een valse start door op bezoek bij VVV-Venlo gelijk te spelen (1-1).

Sloom

Ook tegen RKC kwam FC Utrecht minder overtuigend voor de dag dan verwacht mag worden van een ploeg, die de traditionele topdrie uit wil gaan dagen. Het was weinig sprankelend wat de ploeg van Van den Brom tegen het stug verdedigende RKC op de mat legde. FC Utrecht trad aan zonder Adam Maher en Joris van Overeem, die beiden niet helemaal fit waren, en in hun plaats met Othmane Boussaid en Sander van de Streek.

Hoewel het allemaal weinig overtuigend was, kwam FC Utrecht vlak voor rust op voorsprong, toen nieuwkomer Django Warmerdam opstoomde en de bal bezorgde bij Mahi, die koel afrondde.

De 1-0 voorsprong leek een mooie uitgangspositie om de score na rust verder uit te breiden, maar het spel van FC Utrecht werd steeds slomer, terwijl RKC meer van zich af ging bijten. Dat resulteerde in de gelijkmaker van invaller Vitalie Damascan, waarna FC Utrecht weer aan de bak moest om niet opnieuw averij op te lopen. Het was uitgerekend Kerk, die in de 74e minuut voor een 2-1 voorsprong zorgde, waarna vlak voor tijd Van de Streek met een kopgoal de 3-1 eindstand op het scorebord bracht.

