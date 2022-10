Premium Het beste van De Telegraaf

Go Ahead Eagles-speler Bas Kuipers voetbalde ondanks leed vader Topsport als uitlaatklep: ’Rituelen in het voetbal kunnen troost bieden in moeilijke situatie’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Gesteund door ploeggenoot Jay Idzes (r.) verlaat Bas Kuipers geëmotioneerd het veld na de wedstrijd van Go Ahead Eagles afgelopen weekend. Ⓒ FOTO GETTY IMAGES

AMSTERDAM - Het was zonder twijfel het meest ontroerende tv-moment van het voorbije weekeinde. Oud-prof Hans Kraay junior die op invoelende wijze de zeer geëmotioneerde Go Ahead Eagles-speler Bas Kuipers interviewde, waarbij de voetballer snikkend vertelde over zijn vader, die tweemaal was getroffen door een hersenbloeding waarvan de laatste fataal zou zijn. Kraay sloot het gesprekje af met een knuffel en een zoen op de wang van Kuipers. Maandag meldde Go Ahead dat de vader van Kuipers is overleden.