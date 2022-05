Parsons in paniek door onbereikbare Leeuwin: ’Begon me echt zorgen te maken’

,,Ik begon me op een gegeven moment echt zorgen te maken en was bang dat er iets aan de hand was. Ik kreeg bijna de neiging om naar haar toe te rijden. Later kreeg ik gelukkig een email van haar en bleek dat ze haar telefoon was kwijtgeraakt. Ik vraag me af of haar telefoon is gestolen of dat ze hem kwijt is geraakt, omdat ze zich iets te goed vermaakte. Misschien klopt beiden wel, haha…”

Parsons wilde niet zeggen welke speelster het betrof, slechts dat het iemand betrof die een dag eerder een prijs had gepakt. Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms wonnen zondag met VfL Wolfsburg de Duitse beker. Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola stelden met Lyon de Franse landstitel veilig.

Daniëlle van de Donk

Van de Donk is ondanks een slepende voetblessure, waardoor ze een half jaar niet speelde, ‘gewoon’ opgeroepen voor het EK. Ze traint bij haar club Lyon weer volledig mee, maar heeft nog geen minuten gemaakt bij de kersverse Champions League-winnaar en Franse landskampioen.

,,Daniëlle staat er goed voor”, verzekert Parsons dinsdagmiddag tijdens een video-gesprek. ,,Ze heeft alles gedaan wat nodig was, maar nog geen wedstrijd gespeeld. Lyon verkeert momenteel in een topvorm en zit in een flow. Dan is het sowieso lastig om jezelf in de basis te spelen. Hopelijk komt ze in het laatste competitieduel in actie en anders hebben we met Oranje in juni nog drie duels om haar klaar te stomen.”