Live Tour: slaat duo Van der Poel-Philipsen ook toe bij tweede sprinterskans?

Door onze Telesportredactie

Van der Poel en Philipsen dolgelukkig na afloop van de derde Tour-rit. Ⓒ ANP/HH

De sprinters in de Tour de France krijgen in de vierde etappe van Dax naar Nogaro waarschijnlijk hun tweede kans op een massasprint. De rit in het zuidwesten van Frankrijk is redelijk vlak en eindigt na de start in Dax na 181,8 kilometer in veelal oostelijke richting op het autocircuit Paul Armagnac in Nogaro. De finish daar wordt verwacht tussen 17.10 en 17.34 uur.