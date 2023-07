Michael Boogerd ziet rit weer eindigen in massaspurt Vooruitblik vierde Tour-etappe: ’Deze Philipsen met Van der Poel als lead-out wordt moeilijk te kloppen’

Door Johan van der Zande

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Boogerd, die zelf twee etappes won (1996 en 2002) en vijfde werd in het algemeen klassement van 1998, zijn licht schijnen over etappe 4 (van Dax naar Nogaro over 181,8 kilometer).