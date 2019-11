Van der Poel deelt ontroerend dubbelportret met opa Poulidor

De foto toont de opvallende gelijkenis tussen de oude Raymond en de jonge Mathieu.

Woensdag kwam het nieuws naar buiten dat de Franse wielerlegende was overleden. Poulidor was een wielrenner in de jaren 60 en 70 waarin hij een reputatie van ’eeuwige tweede’ verwierf. Desondanks was ’Poupou’ mateloos populair. Poulidor lag sinds begin oktober wegens oververmoeidheid in een ziekenhuis in Saint-Léonard-de-Noblat.

Op zijn erelijst staan twee grote zeges. In 1961 won Poulidor de voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo, drie jaar later gevolgd door de eindoverwinning in de Ronde van Spanje waarin hij een jaar later tweede werd. Die klassering kleefde aan hem. In de Tour de France, de rittenkoers in zijn vaderland, eindige hij drie keer meteen achter de winnaar. De laatste keer gebeurde dat in 1974, achter de Belg Eddy Merckx. Het dichtst bij de eindoverwinning in de Tour was hij in 1964, toen zijn landgenoot Jacques Anquetil in de afsluitende tijdrit in Parijs zijn voorsprong nog uitbreidde naar 55 seconden. Ook eindigde Poulidor vier keer als derde in de Tour.

’Enorm kampioen’

Poulidor was begin jaren 70 ploeggenoot van Joop Zoetemelk bij het Franse Gan-Mercier. Op zijn veertigste, in 1976, eindigde hij als derde in de Tour achter de Belg Lucien van Impe en Zoetemelk. Na zijn actieve loopbaan trad hij onder meer op als ambassadeur van Toursponsor Crédit Lyonnais. Hij was een vast gezicht in het ’Village Départ’, het startdorp bij elke etappe waar hij veelvuldig handtekeningen uitdeelde en met fans, jong en oud, op de foto ging. Na de afgelopen Tour was hij „zeer vermoeid” geweest, meldde zijn vrouw kort nadat hij begin oktober in het ziekenhuis was opgenomen.

Bekijk ook: Mathieu van der Poel zal opa Poulidor willen eren met geel

Mathieu van der Poel

„Een enorme kampioen en zelfs meer dan dat. De Tour zal niet meer hetzelfde zijn zonder hem. We zullen je nooit vergeten, Raymond”, twitterde de Tourorganisatie. De internationale wielrenunie UCI meldde „diep bedroefd” te zijn door het overlijden van een wielerlegende. „Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden.”

Zijn dochter Corinne is getrouwd met Adrie van der Poel, eveneens een succesvol wielrenner en vader van Mathieu en David van der Poel. „Altijd zo trots”, meldde wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel woensdag op Instagram bij een andere foto waarop hij door zijn opa wordt omhelsd.