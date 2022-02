Monobobster Karlien Sleper begint teleurstellend aan Olympische Spelen

De 29-jarige Sleper deed 1.05,88 over haar eerste race en voor haar tweede omloop had ze 1.06,59 nodig. Ze raakte met haar bob vaak de zijkanten van de baan en verloor daarmee snelheid. Sleper deed het de voorbije dagen in de zes trainingen wat beter, met klasseringen tussen positie negen en dertien. In de wereldbeker eindigde de in Vaassen geboren atlete een keer als vijfde.

Monobob is een nieuw onderdeel op de Spelen bij de vrouwen, waarin je alleen in de slee naar beneden gaat. Sleper, een voormalig discus- en speerwerpster, begon in 2018 aan de sport en kwalificeerde zich met enkele top 10-plaatsen voor de Spelen.

Maandag staan de derde en vierde run op het programma in Yanqing, waar skeletonster Kimberley Bos een dag eerder brons pakte. Na de vierde run worden de medailles verdeeld.

Sleper staat nu op een totaaltijd van 2.12,47. De Amerikaanse Kaillie Humphries leidt met 2.09,10. Christine de Bruin uit Canada is voorlopig tweede met 2.10,14 en Laura Nolte uit Duitsland neemt met 2.10,32 de derde positie in.