Klopp roept fans Liverpool op om thuis te blijven

„Het voetbal is terug, wel heel anders dan normaal”, zegt Klopp. „We hebben allemaal, over de hele wereld, hetzelfde probleem. Voetbal is even niet zo belangrijk als we allemaal dachten, dat is een belangrijke les. We hebben allemaal onze eigen problemen. Familie en gezondheid gaan boven alles. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en dat hebben we gedaan. Er waren tijden dat we niet wisten of we dit seizoen nog zouden voetballen. Maar we gaan weer beginnen, omdat iedereen zich goed heeft gedragen. Wij kunnen weer voor ons enorme doel gaan, het kampioenschap. Daar hebben we jullie voor nodig.”

Klopp roept de voetbalfans op om niet naar de stadions te komen, de pubs te mijden en thuis de wedstrijden te kijken op televisie. „Het ’You’ll never walk alone’ is nog steeds een mooi lied, maar het zal zonder jullie een stuk minder mooi klinken als we het stadion in lopen. Maar we moeten het er even mee doen. Er komt een moment dat we het weer met een koor van 300, 400 miljoen fans kunnen zingen. Maar voor nu geldt: wij zijn in het stadion, jullie zijn thuis. Ik zal ervoor zorgen dat de jongens jullie steun voelen. Die hebben we nodig ook. You’ll never walk alone.”