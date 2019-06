Koeman geeft De Ligt advies

„Inhoudelijk ga ik daar niet specifiek op in. Maar zoals ik altijd tegen spelers zeg die mijn mening vragen over hun toekomst: zorg dat je aan spelen toekomt. Spelen is het belangrijkste voor jonge spelers om beter te worden.”

Koeman vervolgt: „Wat Matthijs betreft: hij moet voor een echt grote club kiezen, dat verdient hij. De manier van spelen is daarbij ook belangrijk.”

De Ligt is bij Ajax één van de belangrijke pijlers. De 19-jarige aanvoerder boekte met de Amsterdammers dit seizoen de nodige successen. Zo werd de landstitel en de nationale beker veroverd en baarde Ajax opzien in Europa. De ploeg van trainer Erik ten Hag was luttele seconden verwijderd van een finaleplek in de Champions League. In de halve eindstrijd ging het pas in blessuretijd mis tegen Tottenham Hotspur.

