Koeman: ’Hopen dat De Ligt daar voor kiest’

„Wat er precies besproken is, blijft verder onder ons”, aldus de trainer. „Maar het belangrijkste is dat hij blijft spelen. Ik heb gezegd: blijf minuten maken, zodat je je verder kan ontwikkelen. Verder is het natuurlijk belangrijk welke speelstijl een club hanteert. Zijn zaakwaarnemer er familie zullen hem ook helpen de juiste keuze te maken.”

De Ligt staat na een sterk seizoen met Ajax in de belangstelling van zo’n beetje iedere Europese topclub. „Zijn grootste kwaliteit is dat hij pas 19 jaar is”, stelt de bondscoach. „Maar hij oogt alsof hij de ervaring heeft van een 25-jarige. Ajax boekte succes in de Champions League tegen grote clubs, dat draagt bij aan de ontwikkeling van spelers. Matthijs is heel slim, doet extra werk en kan nog beter worden. Laten we hopen dat hij voor een grote club kiest.”