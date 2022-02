Ajax ontsnapt door late goal aan averij in Tilburg

Daarmee ontsnapten de Amsterdammers aan vervelende averij in Brabant, want bij een gelijkspel had achtervolger PSV zondag het gat met de koploper kunnen terugbrengen tot drie punten.

Ajax kon in de eerste 45 minuten in Tilburg niet imponeren. Willem II speelde gedisciplineerd en met het mes tussen de tanden, terwijl de formatie van Fred Grim loerde op de counter. Daarin werd het met name via Ché Nunnely een aantal keer gevaarlijk. De rechtsbuiten liet Daley Blind geregeld zijn hielen zien, maar slaagde er ook steeds niet in dat voordeel uit te buiten.

Een keer gaf Nunnely prima af op Jizz Hornkamp, maar de in de winterstop gekomen spits maaide half langs de bal. Aan de overkant kwamen de gevaarlijke momenten via Antony, maar waar de Braziliaan één keer rakelings naast schoot, verzuimde de rechtsbuiten even eerder een kansrijke vier-tegen-drie uit te spelen en ging voor eigen succes. Jurriën Timber was kort voor de thee nog het dichtst bij, maar de centrale verdediger zag zijn pegel door Timon Wellenreuther onder de lat vandaan worden geranseld.

Na rust drong Ajax aan, maar leek het lange tijd niet de avond van de Amsterdammers te worden. Zo kon Davy Klaassen de bal van dichtbij niet binnen frommelen en belandde een gezamenlijke inzet van Sébastien Haller en de ingevallen Danilo op de paal. Ook de rebound kon door Noussair Mazraoui niet worden binnengewerkt, omdat Wessel Dammers in de weg lag. Even daarvoor was ook een goal van Dusan Tadic al afgekeurd, omdat Antony aan het begin van de aanval buitenspel had gestaan. Twintig seconden daar weer voor was Willem II dicht bij de openingsgoal, toen een knal van Max Svensson net voorlangs vloog.

Blessure

Het was uiteindelijk Timber die Ajax tien minuten voor tijd de verlossende goal schonk. De verdediger dook bij de tweede paal op om een voorzet van Antony bij de tweede paal binnen te werken. Timber moest na die actie geblesseerd van het veld, maar zag vanuit de dug-out hoe zijn ploeggenoten de winst over de streep trokken.

