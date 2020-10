Peter Aerts: ’Het wordt brutaler en hufteriger in Nederland’

Peter Aerts is dol op honden. Na de dood van zijn trouwe viervoeter Pablo laat hij Cinta, een Argentijnse dog, elke dag twee keer uit. Ⓒ René Bouwman

Met onder meer drie wereldtitels in de K-1, veroverd in de jaren negentig van de vorige eeuw, behoort Peter Aerts tot de succesvolste vechtsporters die Nederland heeft voortgebracht. Dankzij zijn ongekende vechtlust en spectaculaire knock-outs in de ring en zijn joviale voorkomen daarbuiten groeide The Dutch Lumberjack uit tot misschien wel de populairste kickbokser aller tijden. Zondag viert Aerts zijn vijftigste verjaardag. In zijn sportschool in Enschede spreekt hij vol trots over zijn tweeling Montana en Marciano (19), maar ook over de impact van het kickboksen op zijn leven, het recente overlijden van zijn trouwe viervoeter Pablo en de blijvende aantrekkingskracht van het land waar hij op handen wordt gedragen: Japan.