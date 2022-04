Max Verstappen over ‘hatende’ Charles Leclerc: ‘Kunnen er nu om lachen’

De leeftijdsgenoten konden destijds elkaars bloed zo nu en dan wel drinken. ,,Er waren momenten dat we elkaar haatten”, aldus Leclerc. ,,Maar we worden ouder. We hebben allebei een van onze dromen waargemaakt, namelijk het bereiken van de Formule 1. Dat leek toen onmogelijk. Het is mooi om nu ook op dit podium met elkaar te vechten. We hebben veel respect voor elkaar.”

Verstappen: ,,We kunnen er nu om lachen wat er gebeurde tijdens het karten. Dat waren mooie tijden. Het is ook mooi om te zien dat we allebei nu rijden voor een topteam. We zijn samen opgegroeid in de karts, vanaf het moment dat we een jaar of twaalf waren. Niet alleen Charles en ik, maar ook bijvoorbeeld George Russell en Carlos Sainz. Het is goed om te zien dat we nu allemaal in de Formule 1 actief zijn. Hopelijk nog voor een lange tijd.”

In Imola regent het vrijdag flink. Dat zorgt voor een extra uitdaging voor teams en coureurs. Om half twee wacht de eerste vrije training, om 17.00 uur gevolgd door de kwalificatie voor de sprintrace. De rest van het weekeinde lijkt het wel (zo goed als) droog te blijven. ,,Ik kwam naar Italië voor de zon, dus ik weet niet wat er is gebeurd”, lacht Verstappen. ,,Onder deze omstandigheden heb ik nog nooit in de nieuwe auto gereden, dus het wordt interessant om te zien wat er vandaag in het vat zit.”