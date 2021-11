Louis van Gaal coacht Oranje in rolstoel vanuit skybox tegen Noorwegen

Van daaruit onderhoudt hij een open lijn met zijn assistenten Danny Blind en Henk Fraser op de bank.

Daarvoor is gekozen omdat het te lastig is om Van Gaal in de rolstoel bij de dug-out te krijgen. Voor de wedstrijd en in de rust zal de bondscoach zich melden in de kleedkamer om de ploeg te ondersteunen.

Tijdsprobleem

„Het is een tijdsprobleem. Omdat de dug-outs in De Kuip niet aan de kant van de kleedkamers zijn, is er te weinig tijd om twee keer het veld over te steken in de rust. Met het oog daarop is ervoor gekozen om aan de kleedkamerkant te blijven en de bondscoach de wedstrijd vanuit een skybox te laten volgen”, laat de bond weten.

De bondcoach heeft vaker van een afstand gecoacht. In 2007, toen hij als trainer van AZ kuitbeen en enkel brak, coachte Van Gaal ook vanuit een skybox.