Kiki Bertens Ⓒ USA TODAY Sports

NEW YORK - Als geen ander is ze kritisch op zichzelf. Kiki Bertens vindt dat ze veel dingen niet goed deed tijdens haar partij in de tweede ronde van de US Open tegen Anastasia Pavlyuchenkova. Waarom won ze dan toch in twee sets? „Gewoon blijven staan en blijven gaan.”