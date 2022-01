Premium Het beste van De Telegraaf

FC Emmen op koers voor snelle terugkeer in Eredivisie

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Dick Lukkien heeft het uitstekend op de rit met FC Emmen, dat na een jaar weer afstevent op een terugkeer in de Eredivisie.

ROTTERDAM - Na een imposante inhaalrace ging het vorig seizoen in de play-offs toch nog mis voor FC Emmen. De degradatie kwam hard aan, maar de Drentse club hield trainer Dick Lukkien gewoon in het zadel en met een geheel vernieuwd elftal ligt de Groninger op koers om na één seizoen terug te keren op het hoogste niveau. Met winst in de uitwedstrijd tegen Excelsior (0-1) werd opnieuw een lastige horde genomen.