Finales NK Tennis eindigen met deceptie: beide duels beslist door opgave

De 25-jarige Alphenaar, de nummer 338 van de wereldranglijst, was eerder in het toernooi verantwoordelijk voor de uitschakeling van de als eerste geplaatste Tallon Griekspoor en rekende in de halve finales af met routinier Igor Sijsling. Hij won de eerste set met 6-4, maar moest de tweede set aan Van de Zandschulp laten met 6-3. Bij een stand van 3-1 in het voordeel van Sels gaf Van de Zandschulp, die in 2016 al eens de titel veroverde, de strijd op.

Nare val van Richel Hogenkamp beslist finale

Bij de vrouwen won Lesley Pattinama-Kerkhove ook de titel na een opgave van haar tegenstander. De 29-jarige speelster zag in de finale regerend kampioene Richel Hogenkamp na een uitglijder in de tiebreak van de eerste set noodgedwongen opgeven.

Beide speelsters kregen kansen om door elkaars servicegames te breken, maar de breakpunten werden telkens aan beide kanten weggewerkt, waardoor een tiebreak uiteindelijk de beslissing moest brengen. Op setpunt zette Hogenkamp aan om een goede return van Pattinama-Kerkhove te pareren, maar hierbij gleed ze op een nare manier uit.

Vrij snel werd duidelijk dat Hogenkamp niet verder kon spelen. Hierdoor kreeg Pattinama-Kerkhove op een stand van 6-6 en 6-6 in de tiebreak de nationale titel in haar schoot geworpen. De huidige nummer 176 van de wereld was ook in 2011 en 2018 nationaal kampioene.

De indoor editie op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen werd dit jaar vanwege de coronamaatregelen zonder publiek en lijnrechters gehouden.