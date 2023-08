Vangelis Pavlidis begeleidt AZ naar zege op RKC Waalwijk

Met speels gemak zigzagde Pavlidis door de verdediging van RKC Waalwijk. De bal kwam via de Griekse spits bij Dani de Wit terecht, die alleen nog maar binnen hoefde te schieten. En dat gebeurde. Na zijn openingsgoal van vijf minuten eerder nam Pavlidis ook een groot aandeel in die belangrijke treffer van De Wit. AZ draaide de achterstand van voor rust binnen de kortste keren om in een voorsprong.

AZ moest RKC zien te verslaan met een gewijzigde opstelling. Aanvoerder Jordy Clasie viel een dag voor de wedstrijd geblesseerd uit op de training. In zijn plaats kreeg Kenzo Goudmijn voor het eerst een basisplaats als speler van de Alkmaarders. Eerder bleef het voor de 21-jarige Goudmijn beperkt tot vijf invalbeurten voor AZ.

Dani de Wit heeft voor de winnende treffer gezorgd. Ⓒ ANP/HH

Pantelis Hatzidiakos droeg bij absentie van Clasie de aanvoerdersband. De Griekse centrale verdediger wordt al weken in verband gebracht met een zomers vertrek, maar stond ook in Waalwijk aan de aftrap.

Aboukhlal op de tribune

AZ speelde tegen RKC onder toeziend oog van onder anderen Zakaria Aboukhlal. De aanvaller van Toulouse FC zat een dag eerder Paris Saint-Germain dwars, door te scoren vanaf de strafschopstip. Aboukhlal, voorheen in dienst van AZ, bepaalde de eindstand op 1-1.

De eerste grote kans van de wedstrijd was na twaalf minuten voor Denilho Cleonise, die Yukinari Sugawara voorbijsnelde maar AZ-goalie Mathew Ryan op zijn pad vond.

Wel aandringen, weinig kansen

AZ drong lang aan, maar vergat dat te vaak te koppelen aan echte kansen. De Alkmaarders kwamen tien minuten voor rust wél gevaarlijk uit de hoek. Uit een corner van Yukinari Sugawara kopte Pavlidis op de lat. Kort daarna schoot Ruben van Bommel naast.

Mark van Bommel is ook aanwezig in Waalwijk. Ⓒ Pro Shots

De ploeg van Jansen sneed zichzelf op slag van rust in de vingers door een handsbal van Dani de Wit in het strafschopgebied. RKC-captain Michiel Kramer schoot hard en zonder twijfel tegen de touwen achter keeper Ryan.

Nieuw elan door Lahdo en Poku

Na rust kwamen Mayckel Lahdo en Ernest Poku bij AZ binnen de lijnen voor Jens Odgaard en Ruben van Bommel. De buitenspelers brachten nieuw elan in de aanval. Poku veroverde na tien minuten de bal, speelde af op Pavlidis en die kreeg alle ruimte om af te drukken: 1-1.

Pavlidis bereidde binnen het uur ook de voorsprong van AZ voor. Hij doorkruiste de verdediging van RKC en De Wit schoot van dichtbij de 1-2 binnen. Ook het slotakkoord, op aangeven van wederom Poku, was voor Pavlidis.