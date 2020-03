Hendriks: ’Sporters moeten aandacht verleggen naar gezondheid’

Nu duidelijk is dat de Olympische Spelen van Tokio komende zomer niet doorgaan, moeten de sporters zich volgens Hendriks voorlopig hun aandacht verleggen.

„Dit is een bevestiging van wat we de afgelopen weken al zagen”, zegt Hendriks in een eerste reactie. „Zo lang de wereld niet ’coronaveilig’ is, kunnen we nooit de Spelen houden. Het is nu vooral belangrijk om tegen sporters te kunnen zeggen: focus je op je gezondheid, pas je trainingsprogramma’s wat aan. We weten dat de Spelen in ieder geval niet voor januari zullen plaatsvinden.”