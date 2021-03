FC Porto schakelt met tien man Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt uit

Juventus jaagt al jaren driftig op de eindzege in de Champions League, maar wist dat het moest winnen om niet voor de derde achtereenvolgende jaargang in een vroegtijdig stadium door een financieel flink kleinere club uitgeschakeld te worden. De Italianen draaiden afgelopen seizoen bijna 400 miljoen euro aan inkomsten, terwijl de begrotingen van Ajax (te sterk in 2019), Olympique Lyon (2020) en FC Porto allemaal ergens tussen de 100 en 200 miljoen liggen.

Het besef dat er een nieuw afgang voorkomen moest worden, leek direct aanwezig bij de ’Oude Dame’. Want waar Juventus in Porto dramatisch begon, startte het nu goed met een grote kans voor Alvaro Morata. Diens kopbal werd op geweldige wijze gekeerd door Agustin Marchesin, al verzuimde de aanvaller ook een hoek uit te kiezen. Een paar minuten later was er aan de andere kant een dubbele kans voor Mehdi Taremi. Eerst haalde Merih Demiral de bal uit de doelmond en vervolgens kopte de spits de rebound op de kruising.

Penalty Porto

Diezelfde Demiral beging na twintig minuten een overtreding in het strafschopgebied op Taremi. Scheidsrechter Björn Kuipers was onverbiddelijk en wees naar de stip, waarna Sergio Oliveira raak schoot. Het was een terechte beloning voor FC Porto, dat goed speelde en ondanks de voorsprong bepaald niet achterover leunde. Ook kort na de 0-1 waren de eerste schoten voor Jesus Corona en Otávio, maar Wojciech Szczesny was op zijn post.

Sergio Oliveira schiet raak vanaf elf meter Ⓒ ANP/HH

De grote kansen bij Juventus waren voor Morata. Nadat Wilson Manafa onder een voorzet doorging, stuitte de spits voor de tweede keer van dichtbij op Marchesin. De Argentijnse goalie onderscheidde zich meermaals met attent keeperswerk, waarmee hij Juventus-gevaar in de kiem smoorde.

Ommekeer na rust

Marchesin was na rust wel kansloos, toen Federico Chiesa - die in Portugal ook al scoorde - na terugleggen van een matig spelende Ronaldo de bal in de bovenhoek plaatste. Het wedstrijdbeeld veranderde in een paar minuten volledig, want binnen no-time kreeg Taremi twee keer geel en dus rood. Vooral de tweede gele kaart was totaal onnodig, namelijk voor het wegschieten van de bal. Kort erop had Chiesa zijn tweede moeten maken. Hij was Marchesin al voorbij, maar mede door Pepe belandde de bal op de paal.

Toch was de 2-1 onvermijdelijk en weer was het Chiesa. Uit een afgemeten voorzet van Juan Cuadrado belandde op het hoofd van de Italiaan, die uitstekend raak kopte. Nu de achterstand van de heenwedstrijd was weggeveegd, nam de thuisploeg wat gas terug en mocht ook Matthijs de Ligt zijn entree maken, nadat maandag nog werd gemeld dat hij niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie was. De eerst grote volgende kans was - uiteraard - weer voor Chiesa, maar dit keer was de keeper hem wel de baas.

Porto kwam langzaam weer beter in de wedstrijd en onderscheidde zich in aanvallend opzicht met een harde knal van Malang Sarr en een schot van Moussa Marega dat in de korte hoek in het zijnet verdween. De grootste gevaar kwam toch wel van Juventus, maar Cuadrado trof de lat.

Meeslepende verlenging

Dus werd het verlengen, waarin Marega voor Porto de kans kreeg na een geweldige manoeuvre van Corona, maar hij kopte in de handen van Szczesny. In het tweede bedrijf was er een aardige mogelijkheid voor Morata, maar hij wist niet voor het eerst niet een hoek uit te zoeken. Verder stond de verlenging vooral bol van vermoeidheidsverschijnselen bij spelers en overtredingen.

Feest bij de spelers van FC Porto. Ⓒ EPA

Een van de overtredingen had een vrije trap op een goede 25 meter van het Juventus-doel tot gevolg. Oliveira koos ervoor de bal onder de muur door te mikken. Szczesny was daar niet op berekend en moest al grabbelend de 2-2 toestaan. Adrien Rabiot maakte kort daarna nog de 3-2, maar het mocht niet baten voor de ploeg uit Turijn, ondanks een hachelijke situatie in de slotseconden.