Nederlandse waterpolosters jagen in hol van de leeuw op finaleplaats

Dat Oranje in de halve finale staat van het WK is een knappe prestatie. Doudesis heeft een jonge ploeg meegenomen naar Hongarije, waarmee hij naar eigen zeggen nog volop aan het bouwen is. Toch maakt zijn team al een uitstekende indruk en is het juist de piepjonge Lola Moolhuijzen die opstaat aan de kant van Nederland.

De pas zeventienjarige neemt Oranje op haar eerste toernooi bij de hand. Ze is de afgelopen wedstrijden drie keer uitgeroepen tot speelster van het duel en heeft bovendien al zeventien doelpunten gemaakt dit WK. Donderdagavond hoopt de talentvolle tiener daar nog een aantal goals aan toe te voegen.

Mond snoeren

Die zal Oranje hard nodig hebben, want in de halve finale heeft Nederland een extra tegenstander: het Hongaarse publiek. Keepster Laura Aarts heeft vooral veel zin in het duel. „Het is fantastisch, in een vol zwembad”, keek ze vooruit. „Die ’hooligans’ van Hongarije zullen ook aanwezig zijn. Ze gaan heel de wedstrijd zingen, maar het is nog mooier als we ze de mond kunnen snoeren.”

De sfeer kan volgens de keepster best intimiderend zijn. „Maar je moet het zien als een extra motivator. Ze juichen dan wel niet voor ons, maar zo veel mensen komen kijken. Wij willen ervoor zorgen dat ze stil worden.”