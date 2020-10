Officieel: Sergiño Dest tekent bij FC Barcelona en kost nu 400 miljoen euro

De voormalige rechtsback van Ajax moet zich de afgelopen dagen in een film hebben gewaand. Zaterdag na zijn invalbeurt bij Ajax-Vitesse kreeg Dest te horen dat de club een mondeling akkoord met Barça had bereikt over de transfersom (21 miljoen euro vast en vijf miljoen aan min of meer gegarandeerde bonussen, plus een afkoopsom van 400 miljoen euro) en een dag later nam de verdediger bij de uitlooptraining al afscheid van zijn ploeggenoten.

Vervolgens was het wachten tot het papierwerk door de clubs in orde werd gemaakt. En in de tussentijd werd aan een vijfjarig verbintenis tussen de speler en FC Barcelona gewerkt. Nadat Ajax groen licht gaf en er op hoofdlijnen een akkoord was tussen Dest en Barça kon het door FC Barcelona geregelde privé-toestel dinsdagavond vanaf Schiphol-Oost vertrekken.

Sergiño Dest gaat bij FC Barcelona met rugnummer 2 voetballen. Ⓒ ANP

Ronald Koeman

De medische test op woensdag bestond uit twee delen: in het stadion en in het medische gedeelte van het Barcelona Center. Een geplande afspraak met trainer Ronald Koeman kon niet doorgaan, omdat die vanwege Celta de Vigo-FC Barcelona van donderdagavond met zijn team al in een ’coronabubbel’ zat.

In de avond dineerde Dest met vertegenwoordigers van de club en vrijdag volgt zijn officiële presentatie aan de Spaanse pers. Donderdag is zijn eerste (individuele) training in Barça-dienst.

Sergiño Dest speelde bij Ajax met rugnummer 28. Ⓒ HH/ANP

Gelukwensen Ajax

Ajax plaatste donderdag een boodschap richting Dest en FC Barcelona: „Laat zien waar je vandaan komt. Sergiño, succes bij FC Barcelona”, is te lezen op de sociale media-kanalen van de Amsterdamse club.

De Catalaanse club plaatste een video op sociale media. In het filmpje is te zien dat Dest Camp Nou betreedt, zijn nieuwe thuishaven.