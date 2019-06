Verstappen blij met professionaliteit Honda

Dus ook Max Verstappen, die net als de Japanners beseft dat er nog genoeg werk aan de winkel is. „Ik vind het heel professioneel allemaal. Alles is goed georganiseerd”, zegt Verstappen over Honda.

„Er zit nog steeds een groot gat tussen ons en Mercedes”, zo vertelt Toyoharu Tanabe, technisch directeur van Red Bull Racing. „Dat gat is groter dan wij vooraf hadden gedacht en daar zijn wij natuurlijk niet blij mee. Ons gezamenlijke doel blijft hetzelfde: wereldkampioen worden.”

Verstappen: „Ze zijn heel rustig, maar ook gefocust en zeggen alleen maar iets als ze ook daadwerkelijk iets te zeggen hebben. Dat vind ik prima, want zo zit ik zelf ook in elkaar. Ik ben ook niet iemand die blijft praten. Alleen als het er toedoet.”

