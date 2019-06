WK Vrouwen: Noorwegen stuurt Australië na strafschoppen naar huis

De wedstrijd tussen Noorwegen en Australië had alles wat een echte kraker nodig had. Spanning, doelpunten, VAR-ingreep, een rode kaart en strafschoppen.

Het duel ging op een neer. Na een halfuur nam Noorwegen de leiding na een doelpunt van Isabell Herlovsen. De Noorse voetbalvrouwen hielden lang stand, maar moesten uiteindelijk toch de gelijkmaker incasseren. Tien minuten voor tijd krulde Elise Kellond-Knight de bal na een hoekschop direct het doel in.

Na negentig minuten stond er een gelijkspel op het scorebord: 1-1. In de verlenging leek het de kant van Noorwegen op te vallen. Noorwegen had de betere kansen en begon de tweede helft van de extra tijd ook nog eens met elf tegen tien. De Australische Alanna Kennedy werd in de 104e minuut met rood van het veld gestuurd na het neerhalen van een doorgebroken speelster.

In de verlenging werd niet meer gescoord, dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. Vanaf elf meter kwam Noorwegen als winnaar uit de bus: 4-1. Caroline Graham, Guro Reiten, Maren Mjelde en Ingrid Engen schoten raak namens Noorwegen. Samantha Kerr en Emily Gielnik wisten het net niet te vinden. De enige die raak schoot voor Australië was Steph Catley.

In de kwartfinale staat de winnaar tussen Engeland en Kameroen te wachten.

Duitsland naar kwartinale

De Duitse voetbalvrouwen hebben zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap. In Grenoble was het elftal van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg met 3-0 te sterk voor Nigeria.

Speelsters van Duitsland vieren de voorsprong tegen Nigeria Ⓒ BSR/Soccrates

Na een klein half uur spelen was de spanning al grotendeels uit de wedstrijd verdwenen. Alexandra Popp opende in de 20e minuut uit een hoekschop met haar hoofd de score. Kort daarna mocht Duitsland een strafschop nemen nadat de Japanse scheidsrechter Yoshimi Yamashita na het zien van televisiebeelden een overtreding constateerde. Sara Däbritz was vanaf elf meter trefzeker: 2-0. Het derde doelpunt viel in de 82e minuut en kwam op naam van aanvalster Lea Schüller.

Duitsland neemt het in de kwartfinale op tegen Zweden of Canada.