Twijfels rond rentree Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel Ⓒ Getty Images

Mathieu van der Poel vertrok afgelopen week niet naar Tokio, wel naar een hoogtestage in La Plagne op 2000 meter hoogte. Het aanvankelijke plan is dat de 25-jarige Nederlander binnenkort zijn rentree in een Roemeense wielerkoers maakt, maar daarover zijn inmiddels wel twijfels ontstaan.