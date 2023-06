Taha naar Twente: ’Ik was meteen om’

„Deze transfer is voor mij een heel mooie stap, een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb”, zegt Taha. „Mijn broer Redouan heeft een paar jaar geleden in het beloftenteam van FC Twente gespeeld en hij vertelde al wat voor mooie club dit is. Zondag was ik voor het eerst in De Veste en ik was meteen om. Hier wil je toch voetballen.”

Eerder op de dag werd al bekend dat Youri Regeer ook naar FC Twente komt. De 19-jarige rechtervleugelverdediger is afkomstig van Ajax. Regeer, die ook op het middenveld kan spelen, had bij de Amsterdammers nog een contract tot de zomer van 2025.