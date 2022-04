Tarik Tissoudali pakt Belgische beker met AA Gent na penaltythriller

Waar Ajax en PSV een dag eerder in Nederland een spectaculaire finale op de mat legden, was het tussen AA Gent en Anderlecht een echte vechtwedstrijd. Na 90 minuten en 7 minuten extra tijd stond er 0-0 op het scorebord. In de verlenging waren wel meerdere spectaculaire momenten. Het dichtst bij een goal was AA Gent, maar Darko Lemajic trof de lat en de door Ajax verhuurde Lisandro Magallan wist de rebound voor de doellijn weg te halen. Tissoudali maakte de verlenging niet meer mee en was inmiddels met een omzwachtelde knie gewisseld.

Behalve Magallan stonden bij Anderlecht ook de Nederlanders Wesley Hoedt en Joshua Zirkzee in de basis. Die laatste werd na een uur gewisseld door trainer Vincent Kompany. Omdat ook in de verlenging niet gescoord werd, moesten penalty’s uitkomst bieden.

Daarin ontpopte Gent-doelman Davy Roef zich tot de grote held. Door twee saves van voormalig Anderlecht-doelman Roef wonnen de Buffalo’s de penaltyreeks en daarmee de finale. Het is voor AA Gent de eerste prijs sinds de landstitel van 2015. Anderlecht blijft nog even droog staan. De laatste prijs voor de eens zo oppermachtige Brusselse topclub blijft voorlopig nog de landstitel van 2017.