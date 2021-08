Premium Het beste van De Telegraaf

AZ glijdt na uitschakeling af naar derde Europese niveau AZ heeft vertrek Boadu, Stengs, Bizot en Svensson bij lange na niet op weten te vangen

Door Steven Kooijman

De spelers van AZ druipen teleurgesteld af. Ⓒ Pro Shots

ALKMAAR - AZ is er weer niet in geslaagd om aan de eigen Europese ambities te voldoen. Nadat Dinamo Kiev de Alkmaarse club elf maanden geleden de toegang tot de Champions League-poort ontzegde, smeet een armetierig Celtic ditmaal de deur van de Europa League pardoes dicht. De 2-1 thuiszege was onvoldoende om de in Glasgow opgelopen schade te repareren.