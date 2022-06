Nadal en Djokovic mopperen over laat begin avondpartijen Roland Garros

De 59e ontmoeting tussen de twee titanen in het tennis begon pas om 21.00 uur en was ver na 01.00 uur afgelopen. Ook winnaar Nadal toonde ondanks de grote vreugde over zijn winst bedenkingen. „Ik begrijp dat televisiestations veel geld betalen om wedstrijden zo laat te laten spelen, want zo krijgen het toernooi en de spelers geld. Maar als een partij op gravel om 21.00 uur begint en het wordt een vijfsetter, dan kan het lang duren. Ik mag niet klagen, omdat ik nu twee dagen rust heb, maar het kan wel problemen opleveren voor je rust. We zouden naar een evenwicht moeten zoeken”, aldus de Spanjaard, die voor de veertiende keer in zijn carrière het graveltoernooi in Parijs kan winnen.

"Groot kampioen"

Djokovic prees Nadal als een „groot kampioen”, maar benadrukte ook dat hij bij zijn tegenstander geen enkel fysiek probleem had gezien. Nadal werd de laatste tijd nogal eens gehinderd door blessures en liet voor de partij tegen Djokovic zelfs doorschemeren dat het bij een nederlaag weleens zijn laatste optreden op Roland Garros kon betekenen. „Het verbaast me niet, want hij heeft dit al vaker laten zien in zijn carrière”, zei Djokovic. „Het is niet de eerste keer dat hij in staat is om een paar dagen nadat hij geblesseerd was en amper kon lopen 100 procent lichamelijk fit op de baan te staan”, aldus de Serviër. „Maar hij was de beter speler op de belangrijke momenten. Hij liet zien waarom hij een groot kampioen is.”