Ruud van Nistelrooy messcherp richting ’topduel’ met Spakenburg

Spakenburg schakelde onder meer FC Groningen en FC Utrecht uit in de eerdere rondes van het bekertoernooi. „Het is uniek wat ze hebben gepresteerd”, vindt ook de PSV-trainer. „Ze pakken uit bij twee eredivisieteams en maken daar zeven goals. Dat is een uitzonderlijke prestatie.”

De wedstrijd in de halve finale vindt plaats voor 6300 toeschouwers op Sportpark De Westmaat in de gemeente Bunschoten-Spakenburg. Van Nistelrooy: „Het is een klein stadion waar we spelen. Het heeft alles in zich voor een mooie bekeravond.”

De PSV-coach vindt het prima dat mensen denken dat het een makkelijk avondje wordt voor PSV. „Bij een wedstrijd in de halve finale hoort een bepaalde focus en scherpte en agressiviteit waarmee je moet spelen. Daar gaat het voor ons om”, zei Van Nistelrooij. „Wij willen naar de finale. En wat daarvoor nodig is, moet op het veld zichtbaar zijn.”