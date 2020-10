Joost Luiten valt ver terug in doorweekt Schots Open

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Luiten valt ver terug in doorweekt Schots Open

19:46 uur: Golfer Joost Luiten is in de derde ronde van het Schots Open flink geduikeld in het klassement. De Nederlander had veel moeite op de natte Renaissance Club in North Berwick, waar de aanhoudende regen doorweekte greens veroorzaakte.

Luiten, die na de openingsronde nog de tweede plaats deelde, zakte met een score van 76 slagen (vijf boven par) naar de 31e plaats. Hij schreef een double bogey en vijf bogeys op zijn kaart en zette daar slechts twee birdies tegenover.

De geboren Bleiswijker, die een regenpak en dikke handschoenen tegen de kou droeg, gaat zondag de slotronde in met zeven slagen acherstand op de koploper. Dat is de Brit Robert Rock, die ondanks een ronde van 72 slagen (één boven par) de leiding behield met totaal -9. Vier golfers staan tweede op -7, twee slagen achter Rock.

Het Schots Open is een van de toonaangevende toernooien in de Europese Tour en maakt deel uit van de Rolex Series. Er zijn veel punten te verdienen voor de wereldranglijst en het prijzengeld bedraagt 7 miljoen dollar.

Voetbal: NEC walst over FC Eindhoven heen

18.35 uur: NEC heeft na twee verliespartijen op rij weer gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. De Nijmegenaren waren zaterdag in eigen stadion een stuk sterker dan FC Eindhoven. Het werd 6-0 voor het elftal van trainer Rogier Meijer.

Souffian el Karouani en Rangelo Janga scoorden in de eerste helft. Na rust kwamen de andere vier doelpunten op naam van Jonathan Okita, Joep Van Der Sluijs, Dirk Proper en Jordy Bruijn. Eindhoven beëindigde het duel met tien man na een rode kaart in blessuretijd voor Pieter Bogaers.

NEC passeerde FC Eindhoven op de ranglijst en heeft na zes wedstrijden negen punten. Eindhoven speelde ook zes duels en staat op acht punten.

Handbal: Handbalsters boeken eerste zege als wereldkampioen

18.34 uur: De Nederlandse handbalsters hebben hun eerste overwinning als regerend wereldkampioen binnen. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade won net over de grens in Lingen de tweede oefenwedstrijd tegen Duitsland met 32-26. Afgelopen donderdag verloor Oranje nog van de oosterburen met 27-25.

De internationals kwamen deze week ruim negen maanden na het veroveren van hun historische goud in Japan (december 2019) voor het eerst weer bijeen. Zonder vedette Estavana Polman en opkomend talent Delaila Amega, die beiden lang zijn uitgeschakeld door zwaar knieletsel. Wel met Lois Abbingh, de topschutter die op het WK in de finale tegen Spanje het winnende doelpunt maakte.

De speelsters moesten duidelijk weer wennen aan elkaar. In het eerste duel van het tweeluik tegen Duitsland haperde er nog van alles in het team, zaterdag was er bij vlagen weer het snelle en wervelende spel te zien. Het waren niet zozeer de vaste en ervaren waarden uit de kampioensploeg die het voortouw namen, maar de jonge talenten. Met name Dione Housheer (acht treffers) en Larissa Nusser vielen op.

Oranje speelde een sterk eerste deel van de eerste helft, waarin het een ruime voorsprong nam. Bij rust leidde Nederland met 18-10. In de tweede helft liep het stroever en kreeg de tegenstander, getraind door voormalig bondscoach van de Nederlandse vrouwen Henk Groener, te veel ruimte om terug te komen in de wedstrijd. Mayonnade moest in de time-outs zijn ploeg streng aanspreken. De wereldkampioen herpakte zich en liep in de slotfase uit naar zes doelpunten verschil.

Motorsport: Van der Mark door val negende in WK Superbike Frankrijk

16.15 uur: Motorcoureur Michael van der Mark is in de eerste race van het WK Superbike in het Franse Magny-Cours als negende geëindigd. Een val op zes ronden voor het einde voorkwam een hogere klassering voor de Nederlander.

Van der Mark was een van de vele coureurs die in de regenrace van zijn motor gleed op het natte asfalt. Hij kon echter weer op zijn Yamaha klimmen en de race uitrijden.

De Brit Jonathan Rea won de race. De regerend wereldkampioen in de klasse van zware motoren kwam ruim 3 seconden eerder over de meet dan de Fransman Loris Baz. De Brit Alex Lowes finishte als derde.

Zondag is de tweede race op Magny-Cours. Van der Mark behield in de tussenstand van het WK de vierde plaats.

Voetbal: Perspraatje Gasperini geschrapt vanwege corona

14.31 uur: Atalanta, tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League, heeft zaterdag het gebruikelijke perspraatje van trainer Gian Piero Gasperini geschrapt wegens een positieve coronatest bij de club. Het gaat om een niet nader genoemd persoon die bij het eerste elftal betrokken is. Volgens nog onbevestigde berichten zou het om Gasperini zelf gaan.

De trainer van Atalanta, de club van de Nederlanders Hans Hateboer, Marten de Roon en Sam Lammers, raakte eerder dit jaar al besmet met het longvirus. Dat werd echter pas later geconstateerd, nadat zijn klachten alweer waren verdwenen.

Voor Atalanta staat zondag een thuiswedstrijd tegen Cagliari op het programma. De ploeg uit Bergamo is met zes punten uit twee wedstrijden goed van start gegaan in de Serie A.

Wielrennen: Malecki van CCC naar Lotto-Soudal

13.02 uur: De Poolse wielrenner Kamil Małecki rijdt de komende twee seizoenen voor Lotto-Soudal. De Belgische ploeg neemt hem over van CCC, dat ophoudt te bestaan. De 24-jarige Małecki eindigde afgelopen zomer als zesde in de Ronde van Polen, waar hij ook een dag de leiderstrui droeg.

Als jeugdrenner werd Małecki nog Pools kampioen veldrijden en pakte hij een medaille in het mountainbiken. Als belofte behaalde hij op de weg de nationale titel in 2018, het jaar waarin hij ook tweede werd in de Ronde van Hongarije en vierde in de Ronde van Vlaanderen voor beloften.

Lotto-Soudal hevelde verder de Belg Maxim van Gils over van de opleidingsploeg naar het WorldTourteam. De 20-jarige Van Gils geldt als een klimtalent.

Basketbal: NBA zit komst toppers naar Spelen in de weg

11.28 uur: De NBA loopt volgende zomer waarschijnlijk gewoon door als de Olympische Spelen van Tokio bezig zijn. Dat zei NBA-commissaris Adam Silver, die daarmee twijfel zaaide over deelname van ’s werelds beste basketballers aan het olympisch toernooi. De Spelen werden vanwege het coronavirus uitgesteld naar eind juli, begin augustus 2021.

Ook de NBA moest pauzeren. Die competitie loopt normaal van oktober tot juni, maar zal nu pas deze maand eindigen. Het plan in Amerika is om komend seizoen de competitie te laten lopen van januari tot september. „We overwegen het”, zei Silver. „In dat geval is het niet logisch de competitie stil te leggen voor de Spelen. Want het gaat daarbij om meer dan een periode van twee weken. Deelname aan de Spelen vraagt voorbereiding en een periode van rust erna.”

Sinds profspelers welkom waren op de Spelen, in 1992 in Barcelona, won de Verenigde Staten met tal van NBA-sterren zes van de zeven keer het goud. De NBA levert ook tal van topspelers voor andere landen.

IJshockey: Geen Nederlandse teams in BeNeLeague

09.00 uur: De Nederlandse teams die uitkomen in de BeNeLeague hebben zich voor komend seizoen teruggetrokken uit die grensoverschrijdende competitie. De onzekere situatie rond het coronavirus leidde vrijdagavond tot dit besluit. Het gaat om de clubs uit Den Haag, Geleen, Heerenveen, Nijmegen en Zoetermeer. De nationale bond IJshockey Nederland gaat onderzoeken hoe het de spelers toch een programma kan bieden.

„Het was een enorm moeilijke beslissing”, zegt voorzitter Danny Micola van de stichting achter de BeNeLeague. „Het is deze week vijf jaar geleden dat de competitie van start ging en de Nederlandse en Belgische teams hebben mooie seizoenen gespeeld. Door de unieke en nare situatie waarin we als maatschappij verkeren, kunnen we dat voor dit jaar geen vervolg geven.”

Lang is gewerkt aan een competitiestart op 1 december, maar de maandag door premier Rutte aangekondigde extra maatregelen waren funest voor de plannen. „De beslissing om geen publiek toe te staan is weliswaar maar voor drie weken, maar niemand weet hoe de situatie dan is. Onder die voorwaarden was het voor te weinig clubs mogelijk om op financieel verantwoorde wijze aan de BeNeLeague deel te nemen”, aldus Micola.

IJshockey Nederland zoekt naar oplossingen. „We hebben deze week uitgebreid overlegd met teams uit de eerste divisie en uit de BeNeLeague. Doelstelling daarbij is ook om de bestaande eerste divisie zo veel mogelijk te waarborgen, want ook voor hen is dit een vervelende situatie”, aldus voorzitter Jan Hopstaken.

Basketbal: Lakers leiden met 2-0

08.52 uur: De Los Angeles Lakers zijn nog twee zeges verwijderd van de zeventiende titel in de NBA. Met opnieuw een sterk optreden van de vedetten LeBron James en Anthony Davis werd Miami Heat met 124-114 verslagen. De stand in de best-of-seven serie kwam daarmee op 2-0.

Miami miste twee basisspelers, Goran Dragic en Bam Adebayo, en zag hoe de Lakers halverwege al een aardige marge hadden opgebouwd: 68-54. James kwam uit op 33 punten, zijn collega Davis op 32. Voor James is het de tiende keer dat hij om de titel strijdt. Het moet hem het vierde kampioenschap opleveren, na twee titels als speler van Miami Heat en een met Cleveland Cavaliers.

Zondag treffen beide teams elkaar weer in de bubbel van Orlando.