Bizar: renner klampt zich in Ster van Bessèges vast aan brug om niet te vallen

De rit had van Bagard naar Aubais moeten gaan, over 170 kilometer. Na het voorval vond de organisatie dat verder koersen niet verantwoord was, mede omdat al het aanwezige medische personeel al was ingezet en er niemand over was om een eventueel volgend incident op te vangen.

Er wordt derhalve geen dagwinnaar uitgeroepen. De eerste etappe werd woensdag gewonnen door de Belg Arnaud De Lie. Hij begint vrijdag als klassementsleider aan de derde rit.

De wedstrijd kende de hele dag al een chaotisch verloop. Wind zorgde niet alleen voor waaiers, maar ook voor nervositeit en enkele valpartijen. De massale crash binnen de laatste 25 kilometer zorgde vervolgens zelfs voor het einde van de rit. De ravage was zo groot dat de weg voor de wedstrijdkaravaan was versperd en dat de medische diensten hun handen vol hadden aan de slachtoffers.

Daarbij waren volgens bronnen binnen de teams alle begeleidende ambulances nodig om gevallen renners over te brengen naar een ziekenhuis. De wedstrijd verder laten gaan zonder ambulances was niet veilig. Na een neutralisatie van enkele minuten werd de etappe daarom vervolgens volledig stopgezet door de wedstrijdjury.