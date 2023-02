VIDEO Renner klampt zich na crash vast aan brug om niet te vallen: ’Levensgevaarlijk’

De rit had van Bagard naar Aubais moeten gaan, over 170 kilometer. Na het voorval vond de organisatie dat verder koersen niet verantwoord was, mede omdat al het aanwezige medische personeel al was ingezet en er niemand over was om een eventueel volgend incident op te vangen.

Er wordt derhalve geen dagwinnaar uitgeroepen. De eerste etappe werd woensdag gewonnen door de Belg Arnaud De Lie. Hij begint vrijdag als klassementsleider aan de derde rit.

Tekst gaat verder onder de tweets

Bekijk hieronder de beelden:

De Belgische coureur Dylan Teuns deed na afloop zijn verhaal over de koers, waarin hij zelf ook onderuit ging. „Ik ben met mijn kin vol tegen de betonnen duiker van de brug gevlogen. Niet alleen moest die kin gehecht worden, maar ik barst van de pijn. Hopelijk blijft het bij wat hechtingen”, zo citeert Het Nieuwsblad de coureur van Israel-Premier Tech.

„Hoe het gebeurd is, weet ik niet”, vervolgt Teuns. „Ik zat redelijk voorin. De crash gebeurde rond de twintigste positie. Ook al remde ik hard, ineens kon ik een fiets niet ontwijken en lag de mijne tussen mij en de brug waartegen ik al was gevlogen. Het duurde tien minuten vooraleer ik goed en wel besefte wat er gebeurd was. Het was chaos alom. Bij het naar het hotel rijden zag ik op mijn mobiel een filmpje van Valentin Ferron die zich met twee handen vastklampte langs de andere kant van de brug om niet in de beek te vallen. Dat moet achter mij zijn gebeurd waar daar op die plek heb ik dat niet eens gezien.”

Volgens Teuns was het een goede beslissing om de koers te neutraliseren na de val. „Het was ook levensgevaarlijk. Op zeven kilometer van de finish moesten we nog door een dorpje op een weg die één auto breed was en waar de baan was afgezet met ijzeren relingen. Dit was er echt over.”

Chaotische etappe

De wedstrijd kende de hele dag al een chaotisch verloop. Wind zorgde niet alleen voor waaiers, maar ook voor nervositeit en enkele valpartijen. De massale crash binnen de laatste 25 kilometer zorgde vervolgens zelfs voor het einde van de rit. De ravage was zo groot dat de weg voor de wedstrijdkaravaan was versperd en dat de medische diensten hun handen vol hadden aan de slachtoffers.

Daarbij waren volgens bronnen binnen de teams alle begeleidende ambulances nodig om gevallen renners over te brengen naar een ziekenhuis. De wedstrijd verder laten gaan zonder ambulances was niet veilig. Na een neutralisatie van enkele minuten werd de etappe daarom vervolgens volledig stopgezet door de wedstrijdjury.