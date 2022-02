Elftal van de Week: ’Elke aanval begon bij Orkun Kökcü’

Doel

„Yanick van Osch van Fortuna Sittard is mijn keeper, hij hield in een belangrijk duel met SC Heerenveen de nul”, aldus de 8-voudig international. „Hij redde goed bij een 1-0 voorsprong op een één-op-één situatie met Anthony Musaba. In de tweede helft had hij nog een aantal goede reddingen. Hij heeft een verre uittrap die een counter kan inleiden en haalde achter zijn laatste lijn ook een aantal keer de diepte eruit door goed mee te doen.”

Defensie

„Noussair Mazraoui van Ajax staat rechts achterin. Ik vond Heracles heel magertjes, maar als ik hem zie voetballen met een enorme drive, waarbij hij steeds ook voor het doel verschijnt: dat is niet toevallig. Hij kwam daardoor een aantal keer in scoringspositie, maar is ook steeds op tijd om zijn verdedigende taken uit te voeren.”

„Marcos Senesi van Feyenoord staat centraal achterin. Hij was heel solide tegen Sparta, kwam natuurlijk weinig in de problemen, maar verliest bijna niets in al zijn duels. Ook in de opbouw durft hij in te passen, tussen de linies door. Hij werd ooit gehaald als een soort butcher, maar nu Feyenoord onder Arne Slot steeds beter gaat voetballen, pakt hij ook dat gedeelte steeds beter op.”

„Owen Wijndal van AZ staat links achterin. Wat opvalt is dat hij vrij klein is, maar in duels nauwelijks in de problemen komt zoals tegen Ritsu Doan van PSV. Dat komt ook omdat hij positioneel vaak goed staat, daarin heeft hij echt stappen gemaakt. Hij geeft dan ook weer een assist en schroomde op een gegeven moment ook niet een keer een harde tackle in te zetten toen er een vrije doortocht voor PSV lonkte. Ook verbaal is hij naar mijn idee steeds meer aanwezig, als een echte aanvoerder.”

Middenveld

„Fredrik Midtsjø van AZ vind ik persoonlijk een heerlijke voetballer om naar te kijken. Die heeft alles. Bemoeit zich met de opbouw, is altijd aanspeelbaar, geeft niet al te ingewikkelde passes, speelt altijd naar de goede kleur en is onverzettelijk. Ongelooflijk wat een meters die man maakt en wat voor vuil werk hij opknapt. Een ideale verbindingsspeler tussen verdediging en aanval.”

„Ook Ramiz Zerrouki van FC Twente staat in het elftal. Hij speelde echt in dienst van zijn ploeg, had weinig balverlies en herkent de momenten waarop hij aanspeelbaar moet zijn voor een team, ook wanneer zijn laatste linie onder druk gezet wordt bijvoorbeeld. Hij was continu aanspeelbaar en verplaatste het spel goed vanuit zijn positie.”

„Steven Berghuis vond ik zeker in de eerste helft een aanjager bij Ajax. De man met de ideeën en hij wil altijd de bal hebben. Met de bal aan de voet zoekt hij altijd de oplossing vooruit en probeert hij de combinatie op te zetten of op goal te schieten. Dat geeft altijd verrassing en dreiging.”

Orkun Kökcü zette Feyenoord al vroeg op 1-0. Ⓒ ANP/HH

„Orkun Kökcü van Feyenoord is mijn speler van de week. Hij maakte zelf de 1-0 en gaf de voorassist op Luis Sinisterra bij de 2-0. Elke aanval van Feyenoord begon bij hem, hij zette echt de lijnen uit. Ook raakt hij niet in paniek en weet van tevoren waar de oplossingen liggen. Nu blijkt hij ook scorend vermogen te hebben. Hij is belangrijk geweest om de aansluiting bij PSV te krijgen.”

Aanval

„Jørgen Strand Larsen van FC Groningen moet in het elftal. Hij werd zondag 22 jaar, maar heeft een indrukwekkende fysiek. Hij kan ballen vasthouden, waardoor het team kan aansluiten. De tweede goal zegt iets over zijn bepaalde techniek. Een lange bal legt hij met de borst perfect in de ruimte klaar om de 2-1 binnen te schieten. Belangrijk voor een ploeg die weinig scoort.”

Henk Veerman viert zijn winnende treffer bij zijn Utrecht-debuut. Ⓒ ANP/HH

„Henk Veerman is met zijn debuut bij FC Utrecht de spits. Zijn ploeg kwam binnen elf minuten met 2-0 achter en toen had ik het idee dat Utrecht het allemaal niet zo goed meer wist. Na zijn entree op het half uur kwam er meer duidelijkheid, wisten zijn medespelers dat het opportunistischer kon en bracht hij met zijn fysiek echt wat teweeg. Om ook keihard de winnende 3-2 binnen te schieten.”

„Luis Sinisterra van Feyenoord staat links voorin. Tegen Sparta was er een enorm kwaliteitsverschil, maar hij brengt zoveel dreiging. Hij is balvast, heeft snelheid en een individuele actie. Echt een handenbindertje en een briljantje voor Feyenoord. Iemand die ze ook echt missen als hij niet speelt. Hij vormt op links ook een uitstekend koppel met Tyrell Malacia.”

