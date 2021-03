Benzema voorkomt in blessuretijd duur puntenverlies voor Real Madrid

Daardoor passeerde De Koninklijke Barcelona (dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft) op de ranglijst en staat het nog vijf punten achter koploper Atletico, dat natuurlijk ook nog de gelijkmakende beurt heeft.

Dani Calvo zette de bezoekers na ruim een uur spelen verrassend op voorsprong. Via Benzema wist Real pas een kwartier voor tijd de eerste bres in de defensie van Elche te slaan. Lange tijd leek de degradatiekandidaat verrassend een punt uit de Spaanse hoofdstad mee te nemen, maar in blessuretijd sloeg Benzema (met een pegel via de binnenkant van de paal) voor de tweede keer toe.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga