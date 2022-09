Nyck de Vries vrijdag opnieuw in actie tijdens Formule 1-weekeinde

Eerder dit seizoen reed De Vries al trainingen namens Williams en Mercedes, dat hem later dit jaar nog een keer zal inzetten.

„Ik kijk ernaar uit om voor Aston Martin te rijden, zeker op een legendarisch circuit als Monza”, zegt De Vries. „Dit wordt mijn derde eerste training dit seizoen, en de derde in een ander Formule 1-chassis, dus deze kansen geven mij een fantastisch inzicht hoe Formule 1-auto’s en teams functioneren en opereren.”

Aston Martin-teambaas Mike Krack zegt dat hij met veel interesse naar de loopbaan van De Vries kijkt, die in 2019 kampioen werd in de Formule 2 en vorig jaar de wereldtitel bemachtigde in de Formule E. „Zijn prestaties laten duidelijk zien dat hij een kans verdient in de Formule 1 en hopelijk geeft deze mogelijkheid in de AMR22 hem de kans om zijn kwaliteiten aan de wereld te tonen.”