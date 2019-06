AZ overlegt goede cijfers tegen Zweedse opponenten

AZ, dat voor de loting was geplaatst, begint op 25 juli met een thuiswedstrijd. Op 1 augustus wacht de return in Göteborg, waar Bollklubben Häcken haar thuiswedstrijden afwerkt in de Bravida Arena. Het stadion, dat werd geopend in 2015, heeft een capaciteit van 6.300 toeschouwers.

Bekijk ook: Uitstapje naar de Balkan voor FC Utrecht

De Alkmaarders bewaren goede, recente herinneringen aan Zweedse opponenten. AZ trof tweemaal een Zweedse club en beide keren liep het goed af voor de ploeg van toenmalig trainer Gertjan Verbeek. In 2010 moest IFK Göteborg (2-0 en 0-1) er aan geloven, een jaar later werd Malmö (4-1 en 0-0) geëlimineerd. De deze zomer vertrokken Adam Maher was in dat tweeluik een van de doelpuntenmakers.

Lindgren

BK Häcken eindigde het afgelopen seizoen op de vijfde plaats, dezelfde positie die de ploeg van Andreas Alm momenteel na twaalf speelrondes inneemt. De Wespen (de ploeg speelt in het geel-zwart) bemachtigden het Europa League-ticket dankzij het winnen van de Zweedse beker, mede dankzij een goal van de Fin Joona Toivio, voormalig verdediger van AZ. Rasmus Lindgren (34), oud-speler van Ajax en FC Groningen, is captain van BK Häcken.

Bekijk ook: AZ heeft Japanse rechtsback bijna binnen