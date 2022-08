Zomercarnaval in ArenA: Antony en Bergwijn loodsen Ajax langs FC Groningen

De tweede helft in Sittard, waarin Ajax met een echte spits (Brian Brobbey in plaats van Dusan Tadic) orde op zaken stelde, was er voor Schreuder logischerwijs een om op voort te borduren. Tegen de Groningers bleek in het Ajax-systeem het belang van een loeisterk aanspeelpunt. Daaromheen voelden Antony en Bergwijn zich als een vis in het water en als aanvallende middenvelder maakte Tadic voor rust de meeste meters van allemaal.

De Amsterdammers kenden een droomstart, want binnen vier minuten rondde Bergwijn na een voorzet van Devyne Rensch en een goede aanname meedogenloos af: 1-0. Na tien minuten kon de thuisploeg echter weer opnieuw beginnen. Jorgen Strand Larsen zette Cyril Ngonge aan het werk, waarna die Owen Wijndal uitkapte en de 1-1 binnenschoot.

AMSTERDAM , 14-08-2022 , Johan Cruijff Arena , Dutch Eredivisie football , season 2022 / 2023 , Ajax vs Groningen. Ajax player Antony /cu his goal 2-1 Ⓒ ProShots

Het bleek het startsein voor het zomercarnaval van Antony, die in één actie Laros Duarte, Isak Määttä en Tomas Suslov voor joker zette. In het verdere verloop van de eerste helft speelde hij vier of vijf spelers door de benen en was de ene passeerbeweging nog mooier dan de andere. De karakteristieke 2-1, van de rechterkant met zijn linkerbeen naar binnen komen en uithalen, was een plaatje en het begin van de galavoorstelling.

AMSTERDAM , 14-08-2022 , Johan Cruijff Arena , Dutch Eredivisie football , season 2022 / 2023 , Ajax vs Groningen. Ajax player Steven Bergwijn celebrating his goal 1-0 Ⓒ ProShots

Met een assist van Antony op Bergwijn, die de 3-1 binnenkopte, was het duel nog voor rust beslist. De hattrick van Bergwijn liet na de hervatting dertien minuten op zich wachten (4-1) en Brobbey stelde de opnieuw sterk spelende Kenneth Taylor de 5-1 aantekenen.

Ajax-trainer Alfred Schreuder. Ⓒ ProShots

Hoe breed de selectie van Ajax is, bleek in de 68e minuut, waarin Schreuder Brobbey, Taylor en Bergwijn naar de kant haalde en Lorenzo Lucca, Steven Berghuis en Davy Klaassen hun opwachting maakten. In de slotfase vervingen Mohammed Kudus en Perr Schuurs nog Dusan Tadic en Devyne Rensch. Met de uiteindelijke 6-1, een rake penalty van Steven Berghuis na hands van Määttä, kwam FC Groningen er nog genadig vanaf, want Lucca baalde terecht dat hij twee grote kansen om zeep hielp.