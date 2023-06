Uitverkocht: 80.000 mensen bij WK-openingsduel Australische voetbalsters

Volgens toernooibaas Dave Beeche zijn er nog een paar duizend kaarten over voor de eerste wedstrijd van Nieuw-Zeeland, tegen Noorwegen. Beeche zegt in gesprek met persbureau AFP dat hij zeker weet dat ook de laatste kaarten voor stadion Eden Park worden verkocht. De arena in Auckland heeft ruimte voor net geen 40.000 mensen.

Voor de 64 wedstrijden zijn inmiddels ongeveer 1,1 miljoen kaarten verkocht. Ruim 800.000 daarvan zijn voor wedstrijden in Australië, een kleine 300.000 voor de duels in Nieuw-Zeeland.

Zorgen over kaartverkoop

Eerder sprak Sarai Bareman, FIFA-topvrouw voor het vrouwenvoetbal, haar zorgen uit over de slechte kaartverkoop in Nieuw-Zeeland. Volgens Beeche is het verschil goed te verklaren doordat in Australië 26 miljoen mensen wonen en Nieuw-Zeeland 5 miljoen. „En Australië staat er goed voor, terwijl Nieuw-Zeeland niet in vorm is. Dan doet het land het nog best goed.”

De voetbalsters van Nieuw-Zeeland wachten al tien duels op een zege.

Voor Oranje begint het WK op 23 juli met een wedstrijd tegen Portugal. Daarna volgen ontmoetingen met de Verenigde Staten en Vietnam.