Boksbobo Van der Vorst blij met streep door erkenning IBA

Eerder kon niet, zegt Van der Vorst, aftredend voorzitter van de Nederlandse boksbond. „Wij als alternatieve bond hebben erkenning van het IOC aangevraagd, maar dat kan pas gebeuren als de erkenning van de IBA wordt ingetrokken. Dat is nu in gang gezet. Formeel ligt de weg voor ons nu open. De huidige bond heeft er een zootje van gemaakt. Desondanks is het natuurlijk een heel triest signaal dat dit allemaal moet gebeuren.”

De IBA heeft niet voldaan aan de eis om vergaande hervormingen door te voeren. Vandaar dat het IOC actie ondernam. „Men heeft onvoldoende het belang van olympische status ingezien”, vervolgt Van der Vorst. „Andere ambities kregen de voorkeur. De IBA was bovendien de enige organisatie die Russen en Wit-Russen onder hun eigen vlag aan evenementen liet deelnemen. Tegen alle afspraken van het IOC in.”

Het IOC schorste de IBA al in 2019, vanwege bestuurlijke, financiële, scheidsrechtelijke en ethische chaos. De federatie was derhalve ook niet betrokken bij de organisatie van de Olympische Spelen van Tokio in 2021, dat deed het IOC zelf en dat zal het in 2024 in Parijs ook doen. Met World Boxing wil Van der Vorst in elk geval de verantwoordelijkheid over Los Angeles 2028 weer in eigen hand nemen. „De Amerikanen willen boksen er heel graag bij hebben”

Van der Vorst wilde het vorig jaar bij de voorzittersverkiezing bij de IBA opnemen tegen de zittende kandidaat Oemar Kremlev, maar tot een serieuze verkiezing kwam het niet vanwege een juridisch conflict.