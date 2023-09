’Sofyan Amrabat verkast naar Manchester United’

Volgens Sky Sports huurt de club van manager Erik ten Hag de 27-jarige Ambarat een jaar voor tien miljoen euro en daarna is er de optie voor The Mancunians om de de revelatie van het afgelopen WK voor 25 miljoen euro te kopen. Amrabat heeft nog een jaar contract in Florence.

Amrabat is in het huidige seizoen nog niet in actie gekomen voor Fiorentina. De Serie A-club zou ook al een vervanger in het vizier hebben: Maxime Lopez van Sassuolo.

Barcelona

Afgelopen winter was Amrabat op deadlineday dicht bij een overgang naar FC Barcelona, maar die ketste toen af tot grote teleurstelling van de voetballer.